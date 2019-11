Paco Arango: “El cine puede ser un arma altruista”

"Si más gente va al cine, más puede ayudar. Nunca ha sido tan fácil hacer un bien", expresó el cineasta Paco Arango a Crónica, a propósito de sus principios como realizador de cine con principios altruistas. Este fin de semana estrenó en México su comedia familiar Los Rodríguez y el más allá con la cual busca ayudar a niños con cáncer:

“Mi anterior película (Lo que de verdad importa, 2017) tuvo las mismas dos causas que fue La Casa de la Amistad para niños con cáncer y más en concreto, adolescentes con cáncer, que es un sector descuidado en México. La otra causa es la fundación Alsea con los comedores Va por mi cuenta, que están en los sitios más pobres en los que se apoya a niños mexicanos, desde que nacen y hasta los 16 años, para tener una comida nutritiva todos los días, gracias a esa película hicimos un comedor que beneficia a 500 niños mexicanos”, dijo.

El realizador explicó que su lado altruista proviene de sus creencias: “Hace 19 años empecé un voluntariado. Soy un hombre de fe y yo quería devolverle algo y fue mi tiempo. Empecé con niños con cáncer en Madrid. Decidí que con el cine tendría tres propósitos: primero entretener; luego generar dinero, pero que en cada país los recursos fueran a los niños de cada país, y tercero generar consciencia. El cine puede ser un arma altruista”, expresó.

Con el paso de los años busca que sus proyectos sean más grandes para que tengan mayor alcance, por eso en su nuevo filme contó con personalidades de la talla de Plácido Domingo, Geraldine Chaplin, Santiago Segura y los mexicanos Omar Chaparro y Mariana Treviño con la finalidad de tomar su lado mediático en favor de una buena causa.

El filme cuenta como los Rodríguez viven como una familia normal hasta que descubren que el difunto abuelo era literalmente de otro planeta y que, además, oculta un portal dimensional en el trastero que lleva a su mundo. Nicolás, el más joven de la familia, activa accidentalmente esta entrada, lo que provoca que el hogar natal de su abuelo contacte con ellos. En medio de esta trama también se esconde un mensaje poderoso a los niños:

“Acá que hablamos de otro planeta pensamos que es más sofisticado que el nuestro, y yo pensaba que tal vez no es así. Empecé con una familia con un abuelito de otro planeta, luego pensé en el fenómeno de superhéroes y decidí usar los poderes en los personajes pero con la idea de mostrar que no sirven para nada, porque un personaje no recibe poderes y es el que más los quiere, y le dicen ‘es que no los necesitas’ y yo creo en eso, que cada niño tiene el súper poder de hacer el bien”, dijo.

Finalmente, cabe señalar que con el estreno del filme se lanzó un videojuego de la película en el que a los niños “se les pregunta si quieren donar sus premios a niños que lo necesitan, si el niño dice que no, no pasa nada y sigue jugando, pero no puede conseguir los premios mayores. La idea es fomentar que todos somos uno, que no podemos ser indiferentes ante el hambre y la enfermedad”, concluyó.