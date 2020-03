Padece diabetes gestacional 12% de embarazadas

El 80% de ellas no es diagnosticada, advierte experto. “El problema de obesidad y diabetes empieza desde el utero”. Llama a dejar de lado las falsas creencias de que la embrazada no debe hacer ejercicio o que el bebé debe comer doble.

En nuestro país, 12 por ciento de las mujeres embarazadas tienen diabetes gestacional y el 80 por ciento de ellas no son diagnosticadas, señaló el doctor Héctor Gallardo Rincón, director de Soluciones Operativas de la Fundación Carlos Slim para México y América Latina.

Ante ello, abundó, para poder solucionar el problema de la obesidad en nuestro país hay que entender que esta enfermedad empieza en el útero de las mamás, por tanto es a ellas a las que debemos cuidar en la etapa de gestación, periodo el cual es determinante para lo que hoy llamamos modulación fetal.

Es decir que, además del periodo de gestación, los primeros mil días de un recién nacido, hacen destino en la vida de ese individuo.

“Si queremos evitar que la obesidad exista en la vida adulta de una persona, hay que comenzar desde la primera infancia”, resaltó.

En entrevista con Crónica, en el marco del “Novo Nordisk Leaders Summit 2020” —evento al cual asistieron casi 700 especialistas de la salud para hablar de los avances más importantes en tratamiento de la diabetes—, el doctor Gallardo Rincón, señaló que detectar oportunamente a las mamás con diabetes gestacional y que no lo saben permitiría darles recomendaciones muy concretas en cuanto a realizar cambios en el estilo de vida, alimentación “y en algunos casos terapia oncológica que puede salvarle la vida a esa mamá, y a ese niño y cambiarle el destino cuando sea grande”.

Aclaró que esto ya se hace a través del programa “Mido Embarazo”, estrategia maestra de detección y prevención encabezada por la fundación Carlos Slim, en varios estados de la República en unidades de salud a fin de prevenir proactivamente estas condiciones que posteriormente llevarían a la diabetes en el adulto o a la obesidad, que es la única enfermedad que se diagnostica con los ojos y a partir de ahí se pueden y deben implementar acciones.

Asimismo, resaltó que se deben dejar de lado falsas creencias de que la mujer embarazada no debe hacer ejercicio o que debe comer doble por el bebé, lo cual es un gran error, porque el exceso de azúcar va a modelar los genes de ese niño y lo va precondicionar a que desarrolle diabetes en la vida adulta.

El doctor Gallardo Rincón, reconoció la dificultad en el acceso y seguridad alimentaria, empero, se puede tener acceso a proteínas baratas como un huevo, lo importante es que no se opte por alimentos procesados, ni refrescos, ya que los carbohidratos líquidos son el error que como humanos hemos cometido.

“La recomendación muy puntual es: si es líquido y sabe dulce no te lo tomes”, la mejor vacuna que existe se llama información y lo mejor es que la gente esté informada para saber qué alimentos elegir con independencia de la presentación que tenga y ese es un trabajo que en la fundación tenemos que hacer insistentemente, para que a la gente no la engañen, insistió.

Mi llamado es a la educación por muy enlatado o envuelto o embotellado que este, la gente debe saber por qué debe comerlo o por qué o evitarlo “y la receta es muy simple si es orgánico, natural sino está embotellado embolsado te va a servir pero mientras más este del otro lado: embolsado, enlatado, embolsado estará más procesado, con más químicos, más antiguo y más daño te va a hacer, máxime si es dulce y está embotellado”.

Explicó que cuando el azúcar está líquida, el cerebro no reconoce que la estás consumiendo y el cuerpo no se da cuenta que tomaste una gran cantidad de azúcar, como ocurre con un jugo de naranja, por ejemplo, y el cerebro no registra todos los gramos de azúcar que se consumieron, y entonces el cuerpo sigue pidiendo la cantidad de azúcar que demanda en cambio con una naranja natural a gajos, el cuerpo sí la reconoce.

“La asignatura pendiente en el país en todo este tema de la alimentación, el sobrepeso, la obesidad, así como la diabetes y sus consecuencias se llama educación y la gente tiene derecho a saber qué está comiendo”, externó.

ESTUDIAR TRAUMATOLOGÍA ERA EXCLUSIVO DE HOMBRES: FRYDA MEDINA. Propulsora del manejo inicial del paciente politraumatizado a través del control ortopédico y promotora del uso de novedosa técnica quirúrgica de salvamento de extremidades con alargamiento óseo, son algunos de los logros de la doctora Fryda Medina Rodríguez, Directora de la UMAE Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación “Dr. Victorio de la Fuente Narváez, quien fue reconocida como “Médica del Año 2019”.

La especialista en Traumatología y Ortopedia, fue reconocida en fechas recientes por la comunidad médica del IMSS por su destacada trayectoria, y se le invitó a participar en la exposición fotográfica “Mujeres que IMSSpiran”, que se encuentra en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

Fryda Medina, ha demostrado no sólo un gran liderazgo al frente de su equipo de trabajo, sino también un compromiso con el derechohabiente al continuar realizando cirugías de alta complejidad.

Desde niña sintió curiosidad por saber qué había dentro de sus muñecas, les quitaba los brazos y las piernas. Su gusto por la Medicina y por la traumatología y ortopedia lo demostró cuando al practicar diversas disciplinas deportivas le interesaba saber cómo se curaban las lesiones que se hacían los competidores.

En lo profesional, un tiempo trabajó en la medicina del Deporte, sin embargo su deseo por conocer más allá de una torcedura o una fractura y saber qué pasaba por dentro del hueso roto, la llevó a especializarse en traumatología, aunque en aquellos tiempos se decía que no era una carrera para mujeres.

Recuerda que “en aquella época era más difícil para las mujeres estudiar trauma y ortopedia, ya que se consideraba una especialidad exclusiva para hombres”.

Sin embargo, el 1° de marzo de 1988 ingresó en el IMSS al Hospital de Traumatología, mejor conocido como Magdalena de las Salinas, lugar donde se ha desarrollado a lo largo de 32 años de trayectoria en la medicina.

La doctora Fryda Medina optó por escoger la especialidad del politrauma, que hasta la fecha es su pasión, ya que cada paciente puede presentar una o múltiples fracturas de una o las dos piernas, de uno o dos brazos, y ambas son totalmente diferentes, llevan un tratamiento y van a tener una recuperación distinta.

Gracias a las herramientas tecnología de punta con que cuenta la UMAE, en una ocasión —mediante la técnica de alargamiento óseo— pudo salvarle la pierna a un trailero a quien le habían dicho que se la amputarían debido a un accidente que sufrió. Actualmente este paciente retomó sus actividades y volvió a trabajar.

La especialista del IMSS se considera “100 por ciento Magdalena” y se refiere a sí misma como R32 por los años de antigüedad que tiene en el Instituto. Ahora, a cargo de la Dirección de una UMAE ha roto paradigmas y ha demostrado a sus compañeras ortopedistas que sí se puede, hay que ser constantes y muy profesionales.

Inquieta de nacimiento, perfeccionista de profesión, Fryda Medina quiere seguir impulsando e innovando nuevas técnicas y programas en la UMAE. Su mayor logro ha sido “cambiar la imagen de mi hospital”, ahora tiene otra fachada, el servicio de Urgencias se remodeló recientemente, cuenta con la primera ludoteca para el adulto mayor.

Pero el principal avance, al que ella denomina “la cereza del pastel”, es la creación de un Sistema de Gestión Hospitalaria (SIGHMA) pionero en el Instituto, que realizó en conjunto con jóvenes chiapanecos, ingenieros en sistemas, y del cual cedieron los derechos al IMSS, con lo que se han logrado simplificar los modelos de atención.

Este sistema es un modelo que busca alinear los procesos médicos administrativos identificándolos de forma precisa y entrando a las cinco dimensiones de la calidad del paciente para una atención oportuna, efectiva, igualitaria, eficaz, y lo que busca este modelo es hacer fácil el proceso administrativo de la atención.