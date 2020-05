Padierna advierte que por ley todo el gobierno se debe reajustar ante caída de ingresos

Dolores Padierna, diputada de Morena y vicepresidenta de la cámara de diputados, llamó al Poder Legislativo y al Judicial, así como a los órganos autónomos a observar la Ley de Presupuesto que establece que "cuando disminuyen los ingresos todos tienen que coadyuvar en el ajuste de sus respectivos presupuestos".

Padierna Luna expuso lo anterior ante el debate por la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que propone reorientar el gasto público en momentos de crisis económica, como la actual que ha derivado de la parálisis de diversas actividades por el coronavirus.

“Cuando disminuyen los ingresos por esta pandemia que nadie pidió, que le cayó al mundo de sorpresa, y que ha tenido repercusiones en la economía muy graves, no tiene por qué recaer todo en el Poder Ejecutivo. La Ley de Presupuesto, en su Artículo 21 Inciso 'C' Tercer Párrafo, refiere que el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Órganos Autónomos, deberán coadyuvar en el ajuste de sus respectivos presupuestos para complementar la caída del ingreso, y deberán reportarlo en los informes trimestrales que cada Poder tiene. Ni modo que no lo sepan", dijo ante quienes se oponen a discutir y debatir esta propuesta presidencial.

Dolores Padierna espera que la iniciativa sea aprobada en un periodo extraordinario

“Ojalá reaccionen el Poder Judicial y los Órganos Autónomos. El Poder Legislativo ha hecho un esfuerzo de austeridad y ha coadyuvado en atenuar esta caída de los ingresos, aunque creo que aún falta revisar los fondos y fideicomisos existentes”, puntualizó en un comunicado.

