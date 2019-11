Padres de niños con cáncer protestan frente al Senado

Senadores de Morena y de oposición se confrontaron por una manifestación que padres de niños con cáncer realizaron a las puertas del Senado, para reclamar el medicamento para sus hijos y recursos para su tratamiento al desaparecer el Seguro Popular y crearse el Insabi.

La protesta impidió que algunos legisladores y los hijos de algunos de éstos entraran al recinto de Reforma e Insurgentes.

Esta discusión surgió cuando la senadora del Partido del Trabajo, Nancy de la Sierra, se inconformó porque no dejaban entrar a su hija.

“Nuestra compañera, la senadora Cora Cecilia, en compañía de mi hija, Sofía Bravo se encuentran en la entrada de Reforma y han sido empujadas y violentadas. Tenemos que llamar al orden”, demandó.

Martha Márquez, senadora del PAN y a quien Nancy de la Sierra culpó de estar detrás de esta manifestación, le reviró que más bien deberían tener vergüenza por no atender las demandas de estos padres de familia que sólo piden atención médica y medicamentos para sus hijos con cáncer.

“Allá afuera están los papás de niños con cáncer del Federico Gómez y nadie los ha escuchado. ( ) Si tu hija no ha podido entrar, senadora, no sé porqué es, porque realmente ustedes saben cómo abrir las puertas del Senado, ustedes saben cómo pasar a los senadores. ( ) No me estén a mí etiquetando el tema, es un tema del que deberían sentirse apenados, avergonzados por no estar atendiéndolo. ( ) En este año van cuatro desabastos de medicamento y no hay peor ciego que el que no quiere ver”, estableció.

El tono de la discusión subió cuando la morenista Lucía Trasviña calificó a los panistas de tenebrosos y engendros de Maquiavelo.

“Genios tenebrosos, engendros de Maquiavelo, eso son ustedes y no todos los panistas, no me refiero a todos. Pero, son los engendros de Maquiavelo”.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, intervino para terminar con el pleito y proponer que una comisión de senadores recibiera a los padres.

“Se nombre una comisión que encabece el doctor Navarro, presidente de la Comisión de Salud y el doctor Américo, para que una comisión sea recibida, a nada nos conduce este debate, es un debate ríspido, un debate que no conviene”.

Al final, esta comisión recibió a los padres, quienes protestaron principalmente por la cancelación del Seguro Popular y su sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y por la eliminación de 40 mil millones de pesos del Seguro de Gastos Catastróficos, en el que se incluye el tratamiento de algunos tipos de cáncer.