Padres de niños con cáncer recibieron disculpa del Secretario de Salud

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, se reunió este jueves durante más de dos horas con padres de niños con cáncer del Hospital Infantil de México Federico Gómez, por los comentarios que hizo el pasado martes, cuando dijo que el medicamento metotrexato, que necesitan los pequeños para su tratamiento, no era urgente, por lo que al reiterar que su intención no fue ofenderlos, se comprometió a que no habrá más desabasto de este medicamento.

Una comisión de padres de menores con cáncer llegó pasadas las 11:20 de la mañana a la sede de la Secretaría de Salud, donde fueron recibidos por el propio titular de la dependencia, quien sostuvo esta audiencia a puerta cerrada con los papás y algunos menores que son pacientes del hospital Federico Gómez.

Una vez terminada la reunión entre el secretario de Salud y los padres de los pequeños con cáncer, Israel Rivas, padre de Dana, una menor de cuatro años que padece leucemia, dijo que el secretario de Salud “cometió una equivocación, es de humanos equivocarse; nosotros aceptamos las equivocaciones humanas, pero hay que enmendarlas, por eso pedimos amablemente una disculpa”. El señor secretario no sólo en una ocasión, sino en varias, nos pidió una sentidísima disculpa. Dijo que su intención no era decir lo que dijo, que se había equivocado (en sus comentarios) y que lo sentía mucho”.

Asimismo, el papá de Danna señaló que el secretario Alcocer Varela les aseguró que habrá abasto del metotrexato y que esta situación no se volvería a repetir.

El encuentro entre los padres de los menores con cáncer y el titular de Salud se concretó, luego de que el miércoles las familias con pequeños que necesitan el metotrexato para sus tratamientos, le exigieron una disculpa pública al funcionario por sus desatinados comentarios, por lo que habían advertido que apoyarían más protestas en caso de registrarse otros casos de desabasto de los fármacos oncológicos, ya que “las quimioterapias no son un mejoralito”.