Paisanos en NY: los temores a toparse al COVID o a la Migra

Miles de mexicanos en la Gran Manzana se encuentran en una situación vulnerable por su condición migratoria irregular, no cuentan con seguridad social y no tienen acceso a los programas de asistencia pública aún en plena pandemia.

Hace dos semanas, Bertín Romero, mexicano indocumentado en la ciudad de Nueva York, comenzó a sentirse mal de salud, experimentó fiebre, dolor de huesos y tos intensa, algo por lo que nunca había pasado en su vida, sin embargo, pese a que estos síntomas son indicios de un posible contagio por COVID -19 (Coronavirus) no solicitó asistencia médica debido a su situación migratoria; prefirió mantenerse en casa y esperar a que su salud mejorará, algo que afortunadamente ocurrió hace unos días.

Al igual que Bertín, Esaú Ramírez, quien vive en el Bronx, hace un par de semanas padeció fiebre, falta de apetito y dificultad para respirar, situación que describió como “atípica”, él también decidió quedarse en casa, aislarse, automedicarse, tomar tés y cítricos en lugar de solicitar ayuda o acudir a algún hospital. La razón principal por la que ambos no acudieron fue el temor que les genera ser inmigrantes ilegales.

"¿Tú crees que a un inmigrante ilegal le brinden la atención médica? No sé si sea conveniente ir al hospital, mi recuperación fue complicada, pero me iba a sentir vulnerable al acudir, nadie me visitaría e iba a estar más solo de lo que generalmente estoy, por eso me quedé en casa a ver qué pasaba, por suerte me comencé a recuperar", señaló Esaú.

Como Bertín y Esaú, miles de mexicanos en la ciudad de Nueva York se encuentran en una situación vulnerable por su condición migratoria irregular, no cuentan con seguridad social y no tienen acceso a los programas de asistencia pública. De acuerdo con datos oficiales dados por las autoridades de la ciudad, hasta el 9 de abril se contabilizaban 84 mil 2373 casos positivos y 4 mil 426 muertes por COVID -19.

Estas mismas estadísticas revelaron que el 34% de las víctimas mortales pertenecen a la población latina, la mayor tasa de mortandad para un grupo poblacional.

A nivel estatal las cifras de casos superan las de países como España e Italia, hasta el 9 de abril en Nueva York, donde se estima que habitan alrededor de 183 mil 197 migrantes mexicanos, se registran 159 mil 937 casos y 7 mil 067 defunciones por Covid19. Ante esta situación muchos mexicanos se sienten abandonados y en una situación de vulnerabilidad por no contar con acceso a servicios de salud y sentirse continuamente perseguidos por su situación migratoria y de identidad cultural.

LA ECONOMÍA: UN PROBLEMA MÁS. Tanto Bertín como Esaú jamás sabrán si contrajeron COVID -19, pero sí la incertidumbre que les genera el quedarse sin empleo y no saber cuándo podrán regresar. Aunado a esto, no hay un paisaje claro si al terminar la contingencia contarán con un trabajo asegurado. Aún está por conocerse cómo el cierre de una enorme cantidad de negocios afectará la economía de los miles de mexicanos que viven en la ciudad, pero muchos ya resienten esta situación.

Por ejemplo, Francisca Martínez, mexicana en Brooklyn, desde hace cuatro semanas se encuentra sin trabajo, la cafetería donde laboraba cerró debido a la pandemia. Como muchos migrantes, Francisca enviaba a México la mayoría de los recursos que obtenía por cocinar y cortar verduras, sus ahorros son limitados y su situación económica actual se complica conforme pasan los días.

"Desde hace un mes me mandaron a casa, mi patrón me dijo que las ventas habían bajado y que no había más trabajo por ahora, la situación es complicada, yo pago 650 dólares mensuales de renta y aunque en casa vivimos cuatro personas y cada uno de nosotros tiene su ahorradito no hay una fecha para regresar a trabajar, por esta razón he dejado de enviar dinero a México".

Muchos paisanos se ven en la necesidad de conseguir trabajos temporales, aunque esto implique una situación de riesgo.

Como Iván Camargo, residente del condado de Queens, quien ahora se dedica a repartir pizzas a domicilio en Brooklyn, luego de que el restaurante donde trabajaba cerró sus puertas hace dos semanas por la contingencia.

"Ahora me dedico a repartir pizzas, decidí aceptar este trabajo para poder pagar la renta y los servicios, gano alrededor de 490 dólares a la semana y aprovecho para comer en el restaurante, cuando reparto comida no uso guantes ni mascarilla, pero soy consciente de no tocarme la cara y lavarme las manos, aunque sea arriesgado, el dinero es necesario".

Para Esaú la situación no es diferente, previo a enfermarse cerraron el restaurante en el que preparaba sushi, por lo que actualmente no tiene ninguna fuente de ingresos, situación que comparte con dos de sus compañeros de vivienda, también mexicanos.

"Aquí vivimos cuatro mexicanos y sólo uno trabaja en el Bronx, aquí las bodegas y los supermercados se mantienen abiertos, en Manhattan todo está cerrado, pero aquí se vive diferente, la gente aún está en las calles. Tenemos para pasarla, pero llegará un momento en que la situación se volverá diferente en cuestión de dinero, muchas personas no podrán pagar sus rentas, aunque supuestamente se podrá pagar con los depósitos. Escuché que a los residentes se les va a dar dinero, pero a nosotros no, así que tenemos que salir de alguna forma adelante", señaló.

