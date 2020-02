PAN: AMLO no respeta los acuerdos de sus secretarios

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló la posibilidad de un acuerdo con los gobernadores panistas a fin de que se sumaran al Insabi, la dirigencia nacional del blanquiazul criticó lo que llamó “cerrazón” del mandatario y acusó que estamos ante un gobierno federal de un solo hombre, “que por mezquindad política e ineptitud, está llevando al país a una crisis en salud y recesión económica”.

“El Presidente echó abajo los acuerdos que se habían logrado con su equipo, tanto con la Secretaría de Salud como con el propio Insabi, lo cual refleja el desorden que prevalece en el gobierno morenista”, acusó el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

El líder blanquiazul recalcó que ante la postura del “todo o nada” de López Obrador se tomó una decisión político-electoral en lugar de una política pública de Estado en beneficio de millones de mexicanos.

Al respecto, Cortés respaldó la decisión de los gobernadores panistas que, "lejos de lavarse las manos dejando en el abandono a sus gobernados, asumieron su responsabilidad frente a la irresponsabilidad del gobierno federal que está colapsando el sistema de salud pública".

Dijo que "este hecho confirma también el talante autoritario de un gobierno en el que, por criterios ideológicos o políticos, un solo hombre decide todo y busca siempre imponer su punto de vista, porque cree que basta con su voluntad para que las cosas sucedan”, estableció.

Cortés aseveró que la propuesta de los gobernadores panistas busca garantizar la gratuidad con viabilidad financiera al sistema de salud y para asegurar médicos, medicinas y enfermeras en todos los hospitales públicos.

El objetivo de nuestros Gobiernos y de Acción Nacional –dijo– es que no caiga la calidad de los servicios sino que, por el contrario, mejoren cada día. "Pero lamentablemente, una vez más no hay disposición por parte del Ejecutivo para ver la realidad y corregir en el tema más sensible para la sociedad como es la salud", finalizó.

