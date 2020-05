PAN denuncia ante SFP compra de ventiladores a sobreprecio al hijo de Bartlett

Senadores del PAN, encabezados por Xochitl Gálvez y su coordinador, Mauricio Kuri, presentaron formalmente una denuncia de hechos ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la compra a sobreprecio de ventiladores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en medio de la crisis de salud y económica por la pandemia de COVID-19.

Gálvez Ruiz precisó que se trata de dos denuncias, una contra quien resulte responsable por la compra de 20 ventiladores a sobre precio a León Manuel Bartlett, hijo de Manel Bartlett Díaz, director de la CFE, por un monto de 31 millones de pesos.

Afirmó que en esta operación se descuidaron los procedimientos administrativos y a Bartlett Jr. se le asignó un contrato, siendo su empresa la que ofreció los ventiladores al mayor precio.

La otra denuncia es por la compra e incumplimiento en la entrega de dos mil 500 ventiladores a la empresa Levanting Global Servicios, propiedad de Valdemar Pérez Ríos, una empresa de giro petrolero y en adjudicación directa, por demás sospechosa, ya que Valdemar Pérez fue sentenciado por fraude en Estados Unidos y la Secretaría de la Función Pública tiene una investigación abierta en su contra.

“Además se puede poner en riesgo la vida de personas, al no contarse con esos insumos médicos en plena etapa crítica de contagios y hospitalizaciones en México”, advirtió.

Acompañada por Mauricio Kuri y Damián Zepeda, Gálvez aseguro que tal y como lo ha dicho el presidente, resulta difícil pensar que López Obrador no supiera de estas compras, sobre todo tratándose del director de la CFE.

“Queda claro que hay un tema de tráfico de influencias, es clarísimo que en la dirección de la empresa está la casa del señor Bartlett, y a poco no pudieron fijarse en ese tema del conflicto de interés. Yo no hubiera querido presentar estas denuncias, pero el cinismo con el que se conducen de asignarle contratos al hijo de Manuel Bartlett, pues ahora sí que levantó la tregua, porque todavía no nos metemos a investigar la calidad de los equipos chinos que están mandando”, aseguró.

La senadora hidalguense se preguntó ¿por qué el gobierno no compró de manera directa esos ventiladores al fabricante?, ¿por qué se lo asignaron al que era más caro de todos?, sobre todo si estamos viendo que el costo promedio de un ventilador de ese tipo vale un millón de pesos, ¿por qué se esperaron hasta abril para comprarlos, si desde enero sabíamos que la escasez de ventiladores en el mundo era una realidad?, cuestionó.

La panista recordó que según Ley de Adquisiciones para hacer una asignación directa se tienen que revisar además de los criterios económicos, la idoneidad, la eficacia, la eficiencia, la imparcialidad y la honradez.

ijsm