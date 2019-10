PAN exige a gobierno federal detallar futuro de subejercicio

Marko Cortés Mendoza señaló que esos recursos que no han sido aplicados parecen que son la “partida secreta” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, exigió al gobierno federal que informe en qué se gastará y que con qué reglas de operación se manejarán los más de 232 mil millones de pesos que se tiene de subejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.

“Exigimos al gobierno federal que transparente el uso del recurso público, que nos informe cómo van a gastar estos 232 mil millones de pesos que tienen de subejercicio, y que no haya una partida tan grande para el presupuesto 2020, de 400 mil millones de pesos, sin reglas de operación”, expuso.

En conferencia de prensa, señaló que esos recursos que no han sido aplicados pareciera que es la “partida secreta” del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no se informa a dónde se van a destinar, cuando en los estados y municipios es urgente que tengan más recursos.

“No tienen recursos los gobiernos estatales, han reprimido a sectores como el campo, el turismo o el sector salud, ¿qué es lo que el gobierno va a hacer con 232 mil millones de pesos que no se han ejercido. ¿Se rehace la partida secreta del presidente de la República sin reglas de operación, sin ningún criterio de gasto?”, cuestionó.

Dijo que ello representaría la mayor opacidad que se ha visto en los años recientes en México en el gasto público, aunado a que, denunció, para el PEF 2020 están proyectados más de 400 mil millones de pesos de manera opaca.

“Esto es muy delicado, es una gran cantidad de recursos sin reglas de operación y lo mismo esta ocurriendo en este momento porque hay un subejercicio de 232 mil millones de pesos que no han sido gastados, es el guardadito de (Andrés Manuel) López Obrador", sostuvo el dirigente panista.

Marko Cortés indicó que la opacidad finalmente termina como corrupción, malos manejos del recurso público, y al no aplicarse reglas de operación no se puede revisar si esos recursos se utilizaron de manera correcta o no.

Señaló que de 2010 a la fecha el PEF para 2020, es el presupuesto con menos reglas de operación y sin transparencia que se ha conocido, y que la mayor parte de los recursos se proyectan sin este ejercicio de transparencia.

Reiteró la propuesta del PAN de que se modifique la Ley de Coordinación Fiscal y vayan más recursos a estados y municipios, que se incrementen a 30 por ciento las participaciones, como sería 20 estados y 10 municipios, para que tengan la posibilidad de hacer frente a la difícil situación que se vive en todo México.

“Los datos acreditan que hay un incremento en los robos, los secuestros, ejecuciones y feminicidios, ante esto el PAN pide que tengamos un uso racional del recurso público, transparente y que tenga reglas de operación", asentó.

Detalló que entre los programas que tendrán un aumento en el Presupuesto para el próximo año y que no tiene reglas de operación es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, y eso resulta ser absolutamente opaco, mientas se reducen recursos para proyectos de infraestructura, de iluminación, drenaje, agua potable y servicios entre otros, y bajan también para seguridad, agregó.

havh