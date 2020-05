“Pandemia muestra la efectividad de la telemedicina en los sistemas de salud”

Debido a que muchos pacientes con enfermedades crónicas no pueden acudir a clínicas ni hospitales por la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID19, la telemedicina ha solucionado numerosas necesidades de diagnóstico, consulta e incluso docencia entre personal médico. Esta emergencia ha roto con prejuicios sobre estas herramientas tecnológicas y demostró que pueden hacer más eficientes y cercanas algunas áreas de atención en los servicios de salud, explicó en entrevista con Crónica la doctora Mahuina Campos Castolo, jefa del Departamento de Informática Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Algo que puede ser una gran oportunidad generada por esta pandemia es que, al habernos obligado a entrar a nuevos modelos para atender a pacientes que no pueden estar saliendo de sus casas y a quienes tenemos que cuidar por ser personas de riesgo, hemos tenido que probar modelos de atención que no son tan caros y que quizá no nos hubiéramos atrevido a probar en otras circunstancias. Tenemos que aprovechar esta oportunidad que está dando la contingencia para probar las bondades de la telemedicina y entender que es accesible y se puede dar en diferentes niveles”, dijo la doctora Mahuina Campos.

La telemedicina es el uso de todas las tecnologías de comunicación e información que permita a los profesionales de salud otorgar servicios de atención y de educación médica a distancia. Pero además, el concepto de telemedicina forma parte de un concepto más amplio que es la telesalud que sirve para llevar salud a regiones aisladas o que se encuentran a distancias lejanas de los centros de salud con mayor equipamiento.

Uno de los ejemplos más palpables de este modelo es el trabajo que ha hecho la UNAM para detectar posibles casos de enfermedad COVID-19 mediante llamadas telefónicas, en el cual se hacen entrevistas a personas que tienen síntomas de insuficiencia respiratoria y se les ayuda a identificar si tienen COVID-19 y cómo deben actuar o hacia dónde dirigirse en busca de atención personal. También se le da seguimiento cotidiano a personas con síntomas, pero donde no hay certeza de contagio.

TECNOLOGÍA Y TRATO HUMANO. La telemedicina puede ser de diferentes formas, de acuerdo con los recursos económicos y tecnológicos que se dispongan, pues el modelo más sencillo es el contar con computadoras conectadas a internet que permitan realizar videollamadas entre pacientes y médicos, hasta el extremo más avanzado que es realizar cirugías con robots colocados en dos continentes diferentes, como ocurre con los cirujanos robot Da Vinci, que ya existen en México y decenas de países. Entre estos dos extremos está el modelo de equipos de datos que permiten tomar algunos signos del pacientes, como temperatura, presión arterial, ritmo cardiaco —entre otros— y enviarlos al médico en el mismo momento de la consulta.

“Hay temor de que las nuevas tecnologías alejen al profesional de la salud de sus pacientes o que generen relaciones menos humanas, pero ahora podemos ver que puede ser lo contrario. La epidemia ha hecho que muchos médicos, enfermeras y tomadores de decisiones observen que tiene muchas bondades este sistema pues es fácil de implementar, aprovecha tecnologías de comunicación que ya están presentes en prácticamente en todo el mundo y ha permitido tener información de muchas áreas que están alejadas”, dijo la especialista universitaria.

Si bien este concepto no es nuevo, a raíz de la emergencia sanitaria mundial se ha acelerado el uso de estas tecnologías como alternativa a la modalidad presencial.

Para países como México, donde las comunidades son muy contrastantes en ingresos socioeconómicos, acceso a caminos y carreteras y a centros de salud equipados, la telemedicina se puede convertir en una alternativa.