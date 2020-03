Panorama de la mujer en el cine mexicano

En noviembre del 2019, María Novaro, durante su primer informe anual de resultados, dejó muy claro que una de sus misiones al frente del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) era la de luchar por una equidad de género: “No hemos establecido cuotas, pero sí se ha reflejado. Por un lado, el Imcine se feminizó fuerte y eso ha dado un nuevo balance de las cosas”, expresó.

Algunos de los datos que arrojó su informe dieron datos favorables para esa lucha. El Estímulo a Creadores Cinematográficos, en el que se repartieron 18 apoyos para mujeres y 19 para hombres; en Foprocine, si bien la mayoría de los proyectos son dirigidos por hombres, los productores arrojan números más equitativos (16 mujeres y 17 hombres); en cortometrajes, de los 20 cortos apoyados 12 los hicieron mujeres, y en el ECAMC, de los 15 proyectos apoyados, nueve son de mujeres también.

“En términos de resultados de convocatorias (evaluados por consejos de cineastas, no por el Imcine, que es mediador), en algunos casos lo que hicimos simplemente fue hablarlo. Simplemente con decirles que se publicarían las cifras de a cuántas mujeres y hombres se les daban los apoyos, ese simple hecho hizo que lo consideraran”, comentó Novaro.

La mejora es evidente si retomamos que de los apoyos entregados por Foprocine y Fidecine entre 1998 y 2016, los proyectos de mujeres directoras recibieron solamente el 18.6% del apoyo económico mientras que el entregado a hombres directores fue del 81.3%. Aunque, para cuando se dio a conocer en el 2018, que en el cine mexicano se había roto el récord de producción de películas en 2017 con 176 (el último informe llegó a 184 en 2018), sólo 34% fueron producidas y 30% escritas por mujeres. A la espera de los resultados del 2019, se esperan noticias más balanceadas.

DISCRIMINACIÓN. Y es que este domingo 8 de marzo, en que se conmemora el Día Mundial de la Mujer, y con su voz más fuerte que nunca, vale la pena mostrar el difícil panorama que han tenido que librar las mujeres en luchas sostenidas por ellas y por décadas por sus derechos.

Y es que las historias de adversidad a las que se han enfrentado las cineastas y artistas mexicanas han ocurrido en todos niveles. Elisa Miller, ganadora de la Palma de Oro por su cortometraje Ver llover, recordó que en uno de sus rodajes la mayoría de los hombres de su equipo no tenían confianza en ella por tratarse de una mujer al frente de una gran producción, “tuve muchas veces que justificar mi trabajo, porque pensaban que por mi género no sabía lo que hacía”.

Por su parte Celiana Cárdenas, directora de fotografía, habló de su experiencia a la revista Gatopardo, sobre cómo en los inicios de su carrera no se le permitía ser directora de fotografía (sólo se le permitía ser asistente de fotógrafos): “Cuando presenté mi examen, me dijo el entrevistador que del C.C.C. no había salido ninguna fotógrafa, que era un mundo de puros hombres”, comentó.

Cuando por fin comenzaba su vida profesional se topó con una barrera sexista: “el sindicato no me acepta por ser mujer”, dijo. “Porque ninguna mujer había aplicado en ese momento para el sindicato. Yo necesitaba ser parte de él para trabajar, pero al pedirles una oportunidad, su respuesta fue un rotundo no”, agregó y contó su historia hasta su llegada a Danzón (1991), de María Novaro.

CINE DE MUJERES NO ES UN GÉNERO. Ahora, en medio de esta lucha de género algunas artistas destacan que hay casos en que se están tomando mal los conceptos de equidad de género, que tienen que ver con la manera en que se asume su trabajo: “No sólo por tener vagina filmamos de una manera”, enfatizó la directora Natalia Beristáin, en el marco de la primera edición del Festival Internacional de Cine de Tulum (FICTU).

“Cuando cada mujer tiene un contexto, una mujer indígena vive una realidad muy distinta a la de una mujer transexual… en mi caso sí hay una intención en los temas que atraviesan a las mujeres, mi crew en su mayoría son mujeres porque trabajo mejor con ellas. Yo dentro de mi contexto y mi visión muy personal sí me considero feminista”, comentó Beristáin.

Es por eso que para las realizadoras es importante dejar claro que no se trata de que la industria cubra una cuota de género, con la idea de que todas las mujeres filman de la misma manera, “nos ponen en el mismo costal y al parecer esta inclusión sólo obedece a una obligación política”, afirmó Beristáin, directora de Los adioses.

“Cuando hablan del cine de mujeres, siempre existe esa connotación de ‘cine feminista’. Yo creo que no necesariamente se habla desde el feminismo, sino de plantear situaciones o representaciones que la mujer vive en su propia realidad. Sin ser panfletario, creo que el cine hecho por mujeres más bien se vuelve un espacio de reflexión”, dijo Lucía Carreras, directora de Tamara y la Catarina.

PERSONAJES FEMENINOS. El debate también incluye la idea de que no por escribir personajes femeninos, la visión de cada cineasta responda a un movimiento feminista, sino sólo a reflejar sus experiencias. “Se vuelven un espacio de reflexión. Al escribir no me cuestiono si va a cambiar la realidad de una mujer, más bien creo que entre líneas se aprecia, pero no es el fin”, aseguró Carreras.

Esto hace eco a la investigación impulsada por el festival MIC Género publicada en el libro Representaciones de género en la Industria Audiovisual, en el que se toma como objeto de estudio a las diez películas mexicanas más taquilleras (con espectadores en México y Estados Unidos) entre 2013 y 2016, se llegó a la conclusión de que en la trama de 80% de los filmes hay comentarios sexistas y las agresiones sexuales son naturalizadas y tomadas como “graciosas” y que las mujeres son representadas en su mayoría con estereotipos: jóvenes, blancas, preocupadas sobre todo por su edad, su cuerpo o sus relaciones amorosas.

En dicho estudio figura que ninguno de los filmes más exitosos de México es dirigido por una mujer, y que, de todos los personajes, el 37% son mujeres y el 63% son hombres, lo que se considera una subrepresentación de las mujeres pues en el país las mujeres representan el 51.4% de la población total.

CINE INDÍGENA. Y qué decir de la representación de la mujer indígena. “Lo que se ha visto antes en el cine, no nos representa”, dijo la cineasta michoacana Magda Cacari, durante el foro Cineastas indígenas mexicanas: identidad y nuevas narrativas, que se realizó en el marco de la edición 17 del Festival Internacional de Cine de Morelia.

“Se ha jugado mucho con estereotipos tontos poniéndonos a los indígenas en papeles donde nos humillan, donde las mujeres, no voy a mencionar nombres de películas, pero creo que ha sido (una cinta) vanagloriada diciendo que las indígenas estamos llegando lejos; sí, muchas lo estamos haciendo por méritos propios, pero no nada más por un papel en una película como sirvienta”, manifestó la realizadora, quien junto a otras directoras mexicanas alzó la voz en la búsqueda de romper la exclusión.

En su turno, la oaxaqueña Ángeles Cruz (La tirisia y Tamara y la Catarina) complementó el argumento con la manera en la que se ha representado lo indígena en el cine, especialmente desde el punto de vista de género. “Se nos ha mostrado como una mujer inculta, que no sabe nada y que se puede dedicar sólo a ciertos tipos de trabajo, eso a nivel de pantalla, olvídate de que existamos como realizadoras”, dijo.

“En este país ser mujer es peligroso, y estamos en un país su­perracista, a eso debes enfrentarte en todos los niveles, desde la calle hasta cualquier trabajo (…) Justo en este sentido tomamos las cámaras y nuestras historias para representarnos a nosotras mismas y dejar de recibir esa representación que se nos ha dado (…) El caso de Yalitza Aparicio da orgullo, pero sirve de poco a las comunidades indígenas. Lo que nos funciona es el día a día, la parte mediática se diluye”, enfatizó.

TEMA PENDIENTE, EL ACOSO. “Todos sabemos lo que se vive aquí. Eventualmente tendrán que salir las historias y explotará esa olla”, dijo la actriz mexicana Maya Zapata en una entrevista con Crónica, a propósito del movimiento #MeToo, que surgió en Estados Unidos a raíz de que se destaparon los escándalos sexuales del productor Harvey ­Weinstein.

La entrevista fue realizada en diciembre del 2017. Apenas habían pasado dos meses desde que surgió en Hollywood el movimiento #MeToo y Maya Zapata compartió una de sus experiencias, “Tuve que enfrentarme a mi compañero actor y decirle ‘no me gusta lo que haces’, ‘no lo hagas’, ‘no me toques cuando no me tienes que tocar’, ‘el escenario no es un pretexto para que lo hagas’”, dijo a este medio sobre una historia de abuso que vivió cuando tenía 20 años.

Además de ella hubo algunos casos en México de denuncias de abuso como los que hicieron en febrero de 2018 las actrices Karla Souza y Stephanie Sigman, y la comediante Sofía Niño de Rivera, en el programa de Carmen Aristegui en CNN.

Un año atrás, justo el 21 de marzo del 2019, colectivos de mujeres en diversos círculos culturales y académicos se organizaron para crear cuentas de Twitter con el nombre de MeToo que visibilicen las denuncias de abuso. En ellas salieron algunos testimonios de abusos de la escena fílmica.

Entre las denuncias directas destacaron las de la cineasta Katina Medina Mora y la actriz Irari Solís. La primera de ellas, directora de la cinta Sabrás qué hacer conmigo (2015), se refirió al realizador Carlos Reygadas, ganador a Mejor Director en el Festival de Cannes y la segunda al cineasta de origen italiano Claudio del Punta, que fue denunciado legalmente.

Algunas de las denuncias anónimas que se han hecho públicas señalan a directores como Joaquín Bissner (Me late chocolate), Jorge Hernández Aldana (Los herederos), Amat Escalante (Heli) y Gabriel Retes (El bulto), como posibles agresores. Todas las denuncias quedaron en un limbo.

Finalmente, Maya Zapata explicó que es buen momento para poner el tema sobre la mesa y crear estrategias que vayan más allá de un movimiento feminista: “Los hombres creían que esa era la manera en que funcionaban las cosas y hoy nos estamos dando cuenta también las mujeres de que no debe ser así. Necesitamos cambiarlo de raíz, necesitamos reeducarnos hombres y mujeres”, comentó.