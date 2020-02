Panteón Rococó sorprende a fans que se formaron en el Palacio de los Deportes

Con la finalidad de agradecer la respuesta del público, Panteón Rococó ofreció una breve presentación a fuera de las instalaciones del Palacio de los Deportes, lugar en el que se realiza la venta de boletos para su segunda fecha de aniversario, el próximo 8 de mayo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

“Un sold out y otro casi sold out en el Foro Sol gracias a ustedes. No encontramos una mejor forma de agradecerles que con un concierto desde las taquillas del Palacio”, compartió la agrupación en sus redes sociales, donde minutos antes de las 10 de la mañana adelantaron que tendrían una sorpresa para quienes acudieron a comprar sus boletos a la taquilla del recinto ubicado en Avenida Río Churubusco.

“Les trajimos este pequeño regalito por este día del amor y la amistad, sobre todo para agradecerles mucho su cariño y amor por esta banda. Agradecerles que quieran celebrar con nosotros y que se hayan tomado el tiempo de venir por sus boletos, esto es un poquito de lo que pasará allá enfrente en unos meses”, destacó Dr. Shenka, integrante y vocalista de la agrupación.

Con Vendedora de caricias y La dosis perfecta, los integrantes de la agrupación mexicana de ska, surgida hace 25 años en la Escuela Nacional Preparatoria N° 9 de la UNAM, deleitaron al público se encontraba formado a un lado del Palacio de los Deportes, lugar en el que se venden los boletos para el aniversario de la banda.

“Los que querían tercera fecha, aquí está, fue mucho antes para que no se quejen”, expresó Paco Barajas, trombonista de la banda que se presentará los días 8 y 9 de mayo en el Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de la gira por sus 25 años.