Paolo Rubboli canta a los flechazos fugaces con electro cumbia

El cantante lanzó el videoclip de su sencillo “La loca Ramona”, inspirado en una chica atractiva a la que no pudo conocer.

El cantante mexicano Paolo Rubboli plasmó en una canción una situación que la mayoría de las personas han vivido. La mayoría han experimentado el cruce de miradas con una persona atractiva, en un lugar cotidiano como el autobús, las compras o la calle, pero muy pocos han tenido la oportunidad de cruzar también palabras.

El intérprete ahora plasma su vivencia personal, del haberse sentido atraído por una chica en una presentación en California, sin poder conocerla personalmente, en el tema “La loca Ramona” (nombre que le inventó pues no supo siquiera su nombre), la cual se desarrolla musicalmente bajo el lema “más cumbia que amor”, pues, finalmente tiene el propósito de llevar a la gente a disfrutar de bailar con electro cumbia.

“Me inclino por este género porque fue con el que crecí, a mi mamá le gustaba y escuchaba estos ritmos como Selena o Cañaveral y esto me llevó a querer cantar ritmos alegres que hagan bailar a la gente (…) Desde niño me gustó cantar, cantaba donde pudiera, pero fue hasta los 15 años que decidió estudiar canto en la Ciudad de México”, expresó el cantante, en entrevista con Crónica.

La loca Ramona también estrenó su video, el cual fue grabado en el famoso barrio bravo de Tepito. Para Paolo esto fue una experiencia maravillosa, pues él no cree en los estereotipos y, al grabar en este lugar, se llevó una gran sorpresa: “La gente me trato increíble y la gente se divertía de vernos grabar, yo pienso que en todos lados hay gente buena y mala, y me encantó grabar en Tepito porque mi música es para todos y Tepito es un barrio muy cumbiero”, dijo.

Para finalizar, mandó un mensaje a la población en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo en todo el mundo: “Somos una gran nación, nos ayudamos siempre y la música puede ser de gran ayuda en estos momentos para pasar un buen rato, no hay que olvidar informarnos bien y tratar de ayudar a quien lo necesite”, concluyó.