Papa Francisco

Durante la primera sesión de trabajo del Sínodo de Obispos sobre la Amazonia, la máxima autoridad de la Iglesia católica condenó la colonización ideológica y exigió no domesticar a los pueblos originarios. El religioso fue claro en su postura sobre que la sociedad moderna no debería tratar de imponer sus reglas a los indígenas, sino respetar su cultura y dejarles trazar su propio futuro. Admitió que, durante mucho tiempo, en la Iglesia se tuvo una actitud despectiva hacia los pueblos nativos y sus culturas, algo que en algunos casos se mantiene y que no puede seguir persistiendo. Bien por Francisco, quien no se casa con las viejas creencias y se dice apenado por la forma en que sigue tratando a este grupo de poblaciones.