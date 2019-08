Paquete Presupuestal 2020, responsable, pero “con muy poco espacio de maniobra”

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que el Paquete Presupuestal para el 2020 será responsable, pero “con muy poco espacio de maniobra” en un contexto en que hay una gran incertidumbre a nivel internacional, pero también en el entorno nacional, por lo cual la estrategia se centrará en una mejor recaudación de impuestos.

“Va a ser un paquete responsable, va a ser un paquete con muy poco espacio de maniobra, la economía se está desacelerando.....Tiene que ser muy cuidadoso en tener los niveles de endeudamiento en niveles manejables”, alertó.

Reconoció que la incertidumbre nacional está ligada con algunas de las políticas económicas puestas en marcha, por ejemplo la cancelación del aeropuerto, así como diversas iniciativas presentadas en las cámaras, por lo cual “ahora nos toca trabajar a todos para que esa incertidumbre disminuya”.

Ante senadores de Morena, el titular de Hacienda confirmó que no habrá incremento de impuestos en los tres primeros años de Gobierno, pero a partir del 2022, ello deberá de cambiar pues se requiere captar más recursos para detonar el desarrollo del país.

En ese sentido, dijo que México requiere reforma hacendara de “gran calado” para el 2022, por lo cual llamó a los senadores a empezar a esbozarla en el próximo mes de enero para aplicarla en el 2022.

“Hay 750 mil millones de pesos que no estamos pagando de impuestos y que alguien tendrá que pagar”, expuso.

Aseguró que si bien el marco fiscal no cambiará, el Paquete Económico de 2020 sí contendrá mecanismos para fortalecer la recaudación, pues México es uno de los países donde menos se recauda, lo que impacta en las finanzas nacionales.

“Los mexicanos nos vamos a acostumbrar a pagar impuestos”, advirtió

Explicó que el Paquete Económico 2020, que se presentará el próximo domingo 8 de septiembre, se está armando en un contexto económico donde hay una desaceleración muy grande sobre todo la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Esto—dijo-- ha impactado directamente en la economía mexicana y en las finanzas públicas, entre otros elementos, en el precio del petróleo que ha caído.

“Claramente van a impactar en el presupuesto que estemos enviando la semana que entra, antes del recrudecimiento de las tensiones comerciales, nosotros teníamos un marco macroeconómico que presentamos en abril que va a ser diferente del que vamos a enviar, las condiciones cambiaron y nosotros no podemos hacer omisión de ello”, explicó

Herrera aseguró que dado que el sector privado invierte más que el gobierno, el gobierno tendrá que dar certidumbre, para que haya mejores condiciones crediticias, ya que sí hay más crédito, habrá más empleo y mayor infraestructura.



Detalló que el crecimiento a largo plazo necesita tratamientos más profundos, mayor inversión y un sistema tributario más amplio para poder invertir más.