Para Agnès Varda “el feminismo no era una doctrina, sino una búsqueda”

"Esta película no es un testamento, sólo es para compartir un poco su manera de trabajar; habrá documentales de su trabajo, lo criticarán y también dirán cosas buenas, pero en este caso es ella misma quien nos enseña que vivió sin techo ni ley", expresó la productora Rosalie Varda, en una charla con Crónica, a propósito de la presentación del documental Varda por Agnès, en el marco de la edición 17 del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Rosalie es hija de la legendaria cineasta francesa Agnès Varda, considerada por algunos años como la abuela de la Nouvelle Vague, el movimiento de cine francés más importante de la historia. El filme, que llega a la capital michoacana después de haber sido vista por primera vez en la Berlinale de este año, semanas antes de que su autora falleciera, el 29 de marzo, hace una retrospectiva de su obra, “digamos que es una acción de educación con respecto a la imagen”.

“Es una conversación para ayudar a comprender un poco mejor cómo hizo sus películas, su inicios y entender que primero fue una fotógrafa que se atrevió a hacer cine sin haber hecho estudios de cine. Que para ella nunca fue un problema ser una mujer”, explicó Rosalie Varda, quien es productora del singular documental.

“La idea también fue mostrar la diversidad de su larga vida de trabajo. Sus cortometrajes, documentales y películas de ficción y la última parte, en la que ella trabaja las artes visuales, y eso le permitió mostrar imágenes fijas, animadas y reinventar las instalaciones con sus propias imágenes, plantear distintas preguntas a sus espectadores”, agregó.

Varda por Agnès representa el último largometraje de Agnès Varda, que arroja luz sobre su experiencia como directora, aportando una visión personal de lo que ella llamaba “escritura de cine”. “Esto vuelve a las tres palabras que fueron esenciales en su vida, inspiración, creación y compartir”, dijo su hija y aclaró que es un trabajo diferente a Las playas de Agnès, que también fue un filme autobiográfico.

“No es para nada lo mismo, porque ahí narra un poco su vida y aquí no cuenta su vida, sino la parte del proceso creativo, explica por qué siempre buscó modos de narración diferentes, tal vez su libertad, su espíritu muy abierto, por ejemplo era capaz de venir a Morelia y decir que haría un corto sobre las personas que bolean los zapatos”, mencionó.

En otro momento, Rosalie compartió su visión sobre la forma en que Agnès desarrolló su curiosidad en las diversas etapas de su vida, “se dice a menudo que la infancia estructura toda la obra artística, por ejemplo para Jacques Demy, su obra viene de su infancia, pero en el caso de mi madre no; dicen que era gentil, necia, y no estaba muy de acuerdo con su familia; tenía una familia burguesa, de derecha, su papá era director de una fábrica, su mamá no trabajaba y muy pronto ella sintió que eso no era para nada la manera en que quería vivir su vida”, comentó.

“Pero entendió que a través del trabajo podía salir de eso. Desde muy joven empezó a ser fotógrafa, hacía las fotografías de los Santa Clauses, en Navidad; en las bodas, hacía fotos de familias y bebés, y pensaba desde ese entonces que la independencia financiera era el primer tema de base”, agregó.

Su libertad le permitió ser una mujer adelantada a su época, “estableció métodos de trabajo que los hombres no tenían; fue revolucionaria. Su primera película la hizo como una cooperativa. Como no tenía dinero su mamá le dio un poco de dinero, hizo una cooperativa con los técnicos, y les pagó cuando tuvo dinero. Pero ahora con las pequeñas cámaras digitales siempre incitaba a los jóvenes a hacer sus películas, les decía que no tuvieran miedo”, continuó.

Sin embargo, además de ser su hija, Rosalie también fue su colega como la productora de sus últimas películas, “cuando uno es niño uno no hace la diferencia, mi mamá trabajaba, a veces en la casa y otras fuera, pero siempre me llevaba a los rodajes para mostrarme lo que hacía, no era algo abstracto, tal vez me di cuenta más en la adolescencia de que su trabajo permitía también plantear algunas cuestiones sociales; pero cuando era niña, no”, explicó.

“Fuimos buenas socias, no soy una víctima; decidí estar con ella para lo mejor o lo peor. Era una mujer extraordinaria y de una inteligencia enorme y humana. Y a dónde fuéramos en el mundo veíamos a la gente, teníamos encuentros, siempre era formidable, lograba contactar en cada persona algo bello”, agregó.

A lo largo de su vida siempre se pronunció como feminista y al respecto Rosalie cuenta cómo fue que le enseñó el significado de esa palabra: “Me enseñó que la base es la importancia de la independencia, del pensamiento, de tomar decisiones, de estar en la dialéctica, tener acceso a la anticoncepción, a la libertad del propio cuerpo y rechazar la violencia. Y no ponerse en situaciones de seducción sin saber cómo salir de ellas”, dijo.

“Comprender la realidad de que no todo el mundo tiene la misma fuerza ante una situación difícil, nunca poner la seducción por delante en una relación profesional, pero también me habló del amor a los hombres, a la vida e incluso a los errores que uno comete. El feminismo no es una doctrina, es algo que cada quién debe encontrar y saber cómo hacerle”, agregó.

Finalmente, Rosalie compartió que en los últimos años Agnès estaba fascinada con las redes sociales y la era digital: “Lo interesante es que ella atravesó el siglo y las tecnologías, al final de su vida abrió una cuenta de Instagram como si fuera una adolescente y puso pequeñas cosas ahí de ella, y se alegraba cuando tenía 3 o 5 mil likes, eso demuestra su alegría y sentido del humor. A veces tenía problemas con sus ojos y nos pedía que le tomáramos fotos para ponerlo en su perfil”, concluyó.