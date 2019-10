Para muchos la espera es agobiante; no saben llenar ese tiempo: PowerPaola

"Siempre he pensado que para mucha gente la espera es agobiante, que es frustrante estar en ese tiempo vacío, en el tiempo muerto. La gente no sabe cómo llenarlo. Hoy tenemos los teléfonos y todo el mundo se pone a mirarlos pero a mí me gusta dedicarlo a la observación y tratar de delinear lo que nos rodea”, señala la historietista PowerPaola (Quito, 1977), considerada una de las más importantes ilustradoras.

En su reciente libro Espero por que dibujo, editado por Almadía, la artista muestra más de 200 dibujos de personas esperando un vuelo, a un amigo, el nacimiento de un bebé, que llegue la inspiración a la oficina o ingresar a un lugar; es decir, se muestran muchos rostros con diferentes expresiones, y las espaldas de las personas que comen, leen o miran sus celulares.

“Siempre dibujo, siempre tomo nota de lo que estoy haciendo, de dónde estoy, qué lugares recorro ya sean salas de espera de un aeropuerto o de un hospital. Cuando me dijeron que querían publicar un libro de mis dibujos invité a una amiga, María Luque, para que viéramos mis libretas. Ella seleccionó los dibujos de las salas de espera, de esa gente de espaldas, de los detalles del cabello”, narra.

PowerPaola comenta que aunque sepa dibujar ojos, nariz y boca, su afán no es que sus trazos se parezcan a la realidad, ella quiere plasmar expresiones.

“Nunca me interesó el virtuosismo ni dibujar nada parecido a la realidad sino que a esa realidad la atravesara un filtro. Si quisiera retratar algo como es, lo más cercano sería hacer fotografías pero me interesa el dibujo. Estudié artes plásticas y lo que me gusta es transmitir a través del dibujo el gesto del trazo, otro tipo de sensación y que eso tenga un propio lenguaje, que tenga mi manera de ver el mundo”, indica.

Cuando PowerPaola dibuja personajes de su imaginación —confiesa— siempre termina repitiéndose o dibujándose a ella misma.

“El hecho de observar y mirar a los ojos me hace darme cuenta de cómo una cultura cambia la manera de vestirse, de observar, de comer. Cada ciudad te muestra sus facciones. Me gusta ver las distintas caras que existen porque jamás se me podrían ocurrir en la imaginación”, señala.

— ¿Por qué unos dibujos están a color y otros en blanco y negro?

— Trabajo mucho en libretas, las trato de llenar, le pongo ciertos límites, a veces digo que solo usaré el color azul, marcador o será estilo libre. Tengo cerca de 60 libretas terminadas, del 2003 hasta 2018, periodo en el que he pasado muchos momentos de experimentación de materiales.

En una de las ilustraciones a color que aparecen en el libro, se observa a dos personas sentadas viendo un paisaje y en el piso hay manchas de colores. ¿Por qué la autora decidió añadirle color?

“En Buenos Aires hay una reserva ecológica que me pareció muy graciosa porque al llegar y ver el Río de la Plata, toda la playa estaba llena de basura a pesar de llevar el nombre de reserva ecológica. Me gusta mucho retratar esos paisajes contemporáneos que estéticamente son horribles por el plástico y toda la basura que hay pero cuando los dibujas son lindos porque puedes usar muchos colores”, responde la ilustradora.

Es paradójico cómo los desastres naturales pueden ser fuentes de inspiración en cuanto al uso de los colores, añade.

— Hay otro dibujo que llama la atención: un árbol cortado…

— El árbol cortado fue cuando regresé a Bogotá, Colombia. A veces la belleza se puede encontrar en estas cosas terribles que suceden: hay algo en orden del ser humano por tratar de cortar un árbol de forma recta y no dejarlo tal cual como era, hay una cosa de un orden terrible que me parece interesante dibujar.

PowerPaola es autora de las memorias gráficas Virus Tropical (2011), Por dentro (2012), Diario (2013) y Todo va a estar bien (2015), en donde aborda temas de sexualidad y feminismo. Su obra Virus Tropical fue adaptada al cine y fue reconocida con los premios SXSW – Global – Audience Award winner y BAFICI – Audience Award Best Foreign Picture. Trabaja en la revista colombiana Arcadia y es miembro del colectivo de cómic internacional Chicks on Comics.

“Pertenezco al colectivo Chicks on Comics y el año pasado ganamos el premio de ciudades iberoamericanas con Narrar la ciudad y ahora traducirán la obra al aimara, quechua y maya. Otro de mis proyectos es la ilustración de la portada del libro Desierto sonoro de Valeria Luiselli que saldrá pronto en Argentina, además estoy trabajando un libro de mujeres colombianas y acabo de publicar en México un libro: Chicks I know, de entrevistas a mujeres artistas hablando sobre arte”, adelanta.

PowerPaola se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca), para ser parte de la programación del 65% de mujeres escritoras que esta fiesta literaria ha decidido resaltar en su edición 39.