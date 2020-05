Para no dejarse caer en la tentación...

Cuando los políticos se cuidan hasta con guaruras de los grandes escollos en los que pueden caer, suelen olvidar la existencia de escollos menores y terminan por los suelos. En una entrega anterior, allá en los inicios de su gestión, toqué un asunto muy parecido el reciente rollo de las cartas de crédito ofrecidas por usted, directamente…

Retomo aquella entrega que podrá ayudarle al recordar la línea de conducta que había venido respetando, con el deseo de que le ayude a no caer en la tentación…

“No fueron el último gobierno federal panista y el último priista los únicos que condonaron impuestos a los más ricos del país para que generaran más empleos, según fue el propósito. Debió ser una buena política fiscal si todos hubieran cumplido, pero no fue así y ahora, en estricto cumplimiento de su estilo, usted “los fusiló” a todos por igual…

“Fuimos algunos los columnistas y articulistas que lastimamos por largo rato la vista de las autoridades fiscales para que entendieran que los únicos paganos reales continuamos siendo los de siempre, los que ganamos mucho menos pero estamos atados por el fisco y pobre del buey que pretenda zafarse, porque le caen los del SAT con toda la frialdad del Estado que no se aplicó a los poderosos de las fortunas nacionales, pero ellos bien que supieron calentar sus conciencias y hacerlas funcionales, como ha sido la cosa a todo lo largo de la historia universal si se trata de hinchar las cuentas bancarias con lo más posible de las ganancias y que los pobres se jodan…

“Bueno, pues los pobres le tomaron la palabra a usted y lo hicieron presidente y debemos aceptar que está intentando cumplirles. Estas son las acciones que los gobiernos de pueblos pobres deben acelerar para evitar actos y hechos dolorosos… Pero hay peligros que se deben considerar y espero, presidente, que sus colaboradores hacendarios hayan tomado las previsiones necesarias y tengan prevista una estrategia de control… para las víctimas de su decreto del último lunes. Derecho a defenderse lo tienen. Pueden hacerlo de manera legal, pero también por diversas vías contrarias a Derecho y no debe ocurrir que su gobierno deje pasar cualquier acto de esta clase.

“El problema —o el peligro— radica en el grado de fuerza o debilidad con que se actúe y la oportunidad con que se realice.

“Y de otro lado están, presidente, las motivaciones en cada caso; cuántos empresarios solicitaron lo mismo y no se les otorgó; ¿por qué a unos sí y a otros no? Es de suponer que en todos los casos fueron los presidentes en funciones quienes tomaron las decisiones, aun cuando es muy probable que funcionarios menores hayan puesto su gato a retozar y encarecieron los procesos. Si se quiere actuar en estricta justicia, se debe ir al fondo y hasta topar con pared. Esto, con apoyo en la información que se tenga sobre las fortunas que hayan ido a las oscuras manos de los funcionarios públicos de todo nivel que participaron en las negociaciones, los procedimientos, los montos, etc. Que paguen todos los pecadores que estén registrados y aquéllos que se vayan agregando ahora que usted decidió acabar con esas condonaciones, para recuperar los millares de millones necesarios para el gasto público.

“La historia va a acumular todos los detalles de lo que ha ordenado su decreto, presidente. Y usted será el centro de los juicios que haga la historia.

“Espero que sean los mejores. Los merece.”

