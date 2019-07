Para oreja

Seguro viene la tercera temporada de la telenovela Por Amar Sin Ley. Ya que el final que presenciamos el pasado viernes quedó un tanto flojo y al aire, es más pensé que el domingo iba a ser el gran final, pues fue una serie exitosa, que tuvo más de 2 millones de televidentes.

El final fue insípido, sin ninguna gracia o chiste, pero con mucho para una segunda versión, que sinceramente me gustaría ver.

Finalmente la televisión es para quien quiera verla, ahí tienen a MTV, que se supone es un canal para chavitos que sí ven televisión, el cual ahora va a hacer un reality del querido Roberto Palazuelos. No sólo veremos su imperio de hoteles, sino todo el glamur que lo rodea, pero quizá lo que les guste a los chavos es que también estará su hijo.

Y como hay de todo en la viña del Señor, ahí tienen que se ­corre el chisme que el actor español Óscar Jaenada, además de buen actor, interpretando a Mario Moreno Cantinflas y a Luis Rey en la serie de Luis Miguel, es un excelente compañero con otros actores.

Pero lamentablemente no tiene nada de ángel ni carisma con la prensa o el público una vez que se le aborda en persona. Pero no sólo eso, se dice y rumora que iba a tener un papel importante en la saga Rambo 5. Sin embargo le suspendieron la entrada a Estados Unidos por tres meses.

