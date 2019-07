Para Oreja

Esto de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo ya trae a todos vueltos locos, pues por un lado hemos visto los videos del conductor entrenando artes marciales, que sinceramente están como para ponerse a llorar o reír, y por el otro lado el cazafantasmas… lo único que dice es que entrena damas chinas y ajedrez.

Mientras se la rompen o no, veamos las cosas en otra perspectiva: Alfredo Adame se ha distinguido por decir mucho, demasiado, diría yo, siempre ha dado polémicas declaraciones sin distinguir si es a hombres o mujeres (esto incluye a su exesposa Mary Paz Banquells), pero es muy fácil cacarear, hablar en contra de quien sea. En cambio Carlos Trejo no ha sido hombre de muchas polémicas, sí ha tenido algunas, pero es innegable que se ve un hombre más de calle, más curtido en las peleas donde no hay reglas. De verdad, si yo fuera Alfredo sí le sacaría.

Y ya que andamos hablando de pleitos, después de todo lo que le dijo Frida Sofía a su mamá Alejandra Guzmán, parece que ya reconsideró. Ahora que la joven está probando las mieles del éxito como intérprete, dejó claro que hija de tigre pintito, y puso en sus redes lo mucho que admira a su mamá como artista, dejando claro que le ha aprendido mucho.

@vero1gallardo