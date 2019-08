Para Oreja

Estas son las noticias que más odiamos dar a conocer, ayer en la mañana falleció el pequeño Dante Valencia Kellerman, a sus tres meses de nacido, hijo del querido actor Ferdinando Valencia, quien compartió en sus redes sociales una linda foto con un emotivo mensaje de despedida a su pequeño.

Cambiando de tema por algo más mundano, resulta que el viernes en la noche el único que se presentó a la llamada “pelea del siglo”, fue Carlos Trejo, quien aprovechó para arremeter contra el actor y conductor con todo tipo de insultos. Poco antes de la pelea y luego de que Carlos anunciara estar ahí, hablé con él vía telefónica y me comentó que él se iba a presentar, que esperaba que llegara Alfredo Adame, pero lo dudaba.

Por lo pronto, como se habían vendido boletos para este encuentro, la empresa anunció que devolverá el dinero y ya luego nos contarán cómo le piensan cobrar a Adame el millón y medio de pesos que tiene que pagar por no haber asistido a la pelea, lo cual consta en un contrato que firmó el actor.

Por otra parte, Carlos Trejo me dijo que para él aquí acaba todo. Ya no insistirá en su eterna riña con el actor y se va a enfocar en las dos películas de terror que tiene autorizadas por Video Cine, una será sobre Cañitas, que ya está en preproducción.

