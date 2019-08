Para Oreja

La verdad ya no sé qué me da más risa, si los comentarios de quienes dicen ser periodistas o comentaristas o lo que opinan algunos fans de las fotos que suben los famosos a sus redes zsociales.

Ahí les van varios ejemplos: Andrea Legarreta se fue de vacaciones, con su familia, a Inglaterra, subió muchas fotos de las hermosas campiñas de aquel país, y la crítica fue que traía tenis de marca Gucci que cuestan 900 dólares. Ella es una mujer que trabaja mucho, su esposo también, y si pueden darse ese lujo, ¿a quién le molesta?

Ahora que Edwin Luna se casó con Kimberly y se fueron de luna de miel a Dubai, pues no los han bajado de nacos, sobre todo por la vestimenta. A la que más se han acabado es a Kimberly, al parecer las celosas fans del cantante de la Trakalosa de Monterrey, no la soportan porque aseguran que ella fue la culpable del truene del cantante con la actriz Alma Acero, y Kimberly fue la menos culpable, pues él debió tener respeto por su relación.

Gabriel Soto e Irina Baeva se fueron de vacaciones y algunos sacan su gran comentario: “ya no ocultan su amor”. ¡Ah, caray!, y ¿cuándo lo ocultaron? Quizá al principio de su relación, pero entendible, pues se estaban acabando a Irina llamándola “robamaridos”, cuando él ya tenía año y medio sufriendo en su matrimonio anterior por los celos de su ex.

Por cierto empieza la serie de Luis Miguel el lunes por Las Estrellas, quienes no la vieron pues la podrán disfrutar, quienes la vimos le vamos a cambiar a Rosario Tijeras en su tercera temporada. Ni modo.

@vero1gallardo