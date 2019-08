Para Oreja

El que Alfredo Adame ande brincando de escándalo en escándalo, que haga peleas que no cumple y hasta que hable mal de varias mujeres de su vida sólo le afecta a él como imagen pública, pero afectar por su bocota a una familia no se vale.

Resulta que se filtraron unos audios, donde supuestamente Alfredo está hablando de Andrea Legarreta. Al parecer fueron realizados después de aquel mal entendido que tuvieron cuando Adame era conductor del programa Hoy.

En un sketch donde interpretaban a un matrimonio, en la escena ambos viajaban en un auto, ella lo molestaba y él debía contestar diciéndole “quítate bruja”, en lugar de eso le dice “quítate perra” y por supuesto la cara de sorpresa de Andrea fue inmediata.

Pues bien, en dicho audio se oye que, supuestamente, Alfredo Adame está hablando con alguien y asegura que Andrea se puso a llorar, que hizo un megaescándalo, pero que a él no le importaba porque era el consentido de Televisa. Es notorio que Alfredo Adame está dando patadas de ahogado y ya no sabe cómo llamar la atención después de que nadie lo pela ni como actor ni productor.

Contrario a él y quien preferiría pasar desapercibida para algunos medios es la modelo Tania Ruiz, que tras promocionar el lanzamiento de un producto, tuvo que emprender huida por el acoso de los reporteros para preguntar sobre su relación con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. @vero1gallardo