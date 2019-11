Para Oreja

Aunque ya pasaron dos meses de la muerte de José José, no faltan quienes se quieran subir al carrusel. Ahí tenemos la reciente filtración del audio de la llamada entre José Joel, Marisol Sosa y Sarita.

Comenzando por los medios, cierta publicación tituló la nota como “José José: Sale a la luz audio que desenmascara a hermanos de Sarita”, en la que aseguran que en la conversación José Joel toma el mando.

Por si no lo ha oído, en la conversación lo único que piden José Joel y Marisol es que les diga dónde está su papá y que van a ir de inmediato. Que por favor no haga una tontería. Le dicen que quieren ver el cadáver de su padre pues no saben nada de él desde hace año y medio.

Y la llamada sólo deja en evidencia el interés de un par de hijos que desean saber qué le sucedió a su papá. Lo interesante es que esto desmiente a Sergio Mayer, quien aseguró que en esa llamada los hijos de José José llamaron asesina a su media hermana.

Aunque Sarita parece hacer su vida normal, el desprestigio la sigue a donde sea, primero con el cantante Marc Anthony, quien a través de Instagram le agradeció por asistir a su concierto, sin embargo, los comentarios del público fueron descalificatorios. Y más recientemente, junto al actor William Levy, quien inauguró un restaurante, evento al que ella asistió, generando más polémica.