Para Oreja

A pesar de que Diana Golden ganó la demanda por daño moral, ante las ofensas que ha recibido por parte de Alfredo Adame, en la que se le obliga al actor a dar una disculpa pública, él se niega, pero no conforme con ello sigue hablando contra ella.

Sin embargo, lo más terrible de este asunto es que la ley siga muy blandita con personas que se dedican a insultar mujeres a diestra y siniestra. El daño psicológico que hace con sus declaraciones es patente.

No sólo vuelve a insultar a Diana Golden, sino que además se burla alegremente de la ley, pone un amparo y si no gana, pues sólo irá a barrer calles. Pero hasta que los periodistas dejen de darle cuadro y tomando con humor sus ofensas, entenderá que cada improperio proferido en contra de una mujer es un insulto para todas.

En cambio, en las redes sociales insultaron a Eugenio Derbez, quien en una entrevista comentó en torno al movimiento feminista, que ahora era más difícil hacer comedia porque se tiene que cuidar de no ofender a ciertos grupos, pero que él entiende que las mujeres estemos enojadas por tantas vejaciones sufridas.

Sin embargo, no entendieron lo que dijo, desvirtuaron sus palabras y fue bombardeado con toda clase de insultos. Entonces, ¿si se ofende a una mujer con nombre como lo hace Alfredo Adame es cosa de risa pero cuando se habla de mujeres en general es insulto? Sinceramente no entiendo.

Violación no es sólo al cuerpo, también es mental y moral, así que quien profiere un insulto o una agresión física, lo hace contra todas.

@vero1gallardo