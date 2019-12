Para Oreja

Aunque sé que para muchos la Navidad no es su mejor época, la mayoría gusta de celebrarlo en familia, pero lo más importante es que quienes la disfrutan más son los niños, pues es cuando llega Santa Claus con sus regalos; a ellos les encanta hacerle su carta y enviarla al Polo Norte, a mí también me fascina hacerle su carta y mandársela por aquí, pues sé que Santa Claus nos lee diario, así pues, aquí va mi lista de deseos:

Querido Santa Claus, ya sabes que no me gusta mucho pedir para mí, pues sé que hay personas que requieren más de tus servicios, por ejemplo, ya sabemos que Víctor Trujillo regresa con su Mañanero como Brozo, eso sucederá en enero, ¿pero a qué televisora? Se dice que es TV Azteca, a la del Ajusco, donde precisamente nació el personaje de Brozo, el Payaso Tenebroso, aunque no era TV Azteca sino Imevisión.

Otro al que debes hacerle el milagrito de regresar a las noticias es a Carlos Loret de Mola, quien al parecer también podría formar parte de las filas de TV Azteca. De ser así hay que mandarles chocolates y muchos bravos a los ejecutivos de esta televisora, quienes entendieron que la televisión abierta no es para los chavos, que ellos no ven televisión y se debe regresar a hacer televisión como antes.

Yo no sé qué pedirte para Irina Baeva y Gabriel Soto, de ser cierto que ella se ha vuelto muy celosa por las escenas que tiene su novio con Vanessa Guzmán. Y es que se dice que hace muchos años los protagonistas de Soltero con hijas tuvieron un leve romance. ¡Ah, ya sé! Para Irina un libro de refranes donde se subraye “Lo que no fue en tu año no es tu daño” y le borres “Dónde hubo fuego cenizas quedan”. Y para Gabriel una lámpara de Diógenes, pero para que se encuentre una mujer segura y nada celosa.

Para algunos periodistas de Miami de una televisora en específico, decirles que lean bien, tengan el sentido más perdido que es el común y es que no se vale que pongan en el encabezado que Sara Salazar pone en su lugar a Anel. Y vean la falta de coherencia, Anel reveló que José José fue el amor de su vida y Sara Salazar le contesta que ella estuvo casada con El Príncipe de la Canción más de 20 años y ella fue el amor de su vida.

¡Que alguien me explique! O Sara Salazar no entendió, cosa nada difícil porque no ata ni desata, o la mal informaron como siempre. Anel dijo que, para ella, para ella, él fue el amor de su vida, nunca que ella lo fue para él. ¿Habrán entendido? Bueno a las Saras pedirles coherencia, aunque pensar es pedirles mucho.

Por el momento éstas son mis peticiones. Para quienes nos leen, lo sigan haciendo porque leer es una forma de salir de la ignorancia y que por esa razón sean no hoy, sino siempre muy felices. Y para mí la misma paz que he aprendido a tener.

Gracias por un año más.

@vero1gallardo