Para oreja

Como diría Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad?. La semana pasada causó revuelo el hecho de que Sherlyn, cansada de que le pregunten quién es el papá de su hijo, publicó una foto hermosa en sus redes, con su pancita pintada y dijo que el papá de su hijo era Dios.

Aquí, la verdad, como periodistas siempre queremos la nota, sin embargo, si ella ya dijo que fue por inseminación artificial, ¿para qué seguir insistiendo? ¿Por si se le olvida y dice Pedro Pérez? ¿Acaso alguno de los que le preguntan, va a mantener al bebé?

Y ella con esa publicación lo único que causó es que algunos se burlaran de la misma, cuando lo único que necesita Sherlyn en este momento es paz. Si ella decidió tener un hijo, ¿importa quién es el padre? Ella ya asumió que es madre soltera, ella quería tener un hijo y lo va a tener, estando en su derecho de mujer trabajadora de hacerlo.

Mucho estamos pregonando el empoderamiento de la mujer, y son las mismas mujeres quienes critican, tachan, señalan y cuestionan la decisión que se toma respecto a la maternidad. En fin, creo que el principal enemigo a vencer es uno mismo con tanta doble moral.

Por cierto, mil felicidades a Rosy Ocampo por su acertada telenovela Vencer el Miedo, por fin una telenovela que le puede mostrar a las mujeres como se puede salir del machismo, de la opresión y del maltrato, pero también muestra lo que les comentaba antes, el peor enemigo de una mujer es otra, cuando vemos como, en la telenovela, tachan la conducta de sus propias hermanas.

No saben qué gusto me dio volver a ver actividad en Televisa. En 2018 y 2019 entrar a los pasillos de San Ángel era horrible, no se encontraba uno a nadie, la soledad reinaba, pero este año cada miércoles que voy el programa Hoy la actividad es mayor, los foros se están llenado, ya es fácil ver a los amigos actores en los pasillos, tomando su descanso entre escena y escena.

En estas últimas semanas me encontré a Raquel Garza y Luis Gatica, quienes están en la serie Médicos. Mientras echábamos chal, por los pasillos iban ejecutivos de Lemon Films. También vi al villano actualmente más odiado de Médicos, el querido Rodrigo Murray. Imposible dejar de felicitarlo por su maravilloso papel.

También saludé a don Sergio Corona, quien está escribiendo sus memorias y me mostró una carta que le mandó hace muchos años Mario Moreno Cantinflas, pues ambos se hicieron amigos en una de las películas del mimo mexicano. Dice Sergio Corona que lo invitó a su cumpleaños pero don Mario Moreno no pudo ir y le mandó una carta maravillosa escrita como el mismo Cantinflas, o sea, cantinfleada.

En fin, creo que lo más hermoso de ir a Televisa no es el recuerdo de aquellas glorias, sino ver como este gigante se recupera rápidamente.