Para Oreja

Decir 23 temporadas de un programa de televisión es hablar de la magia que posee, tanto en el concepto como por la personalidad de quien lo conduce. Me refiero a Edy Smol y su programa Cuídate de la cámara.

Llama la atención porque no se trata de hablar de moda, sino del estilo que cada quien debe tener para sentirse cómodo y sobre todo feliz, ya que el estilo trasmite la personalidad de quien lo crea. Difícil de entender cuando muchos ni siquiera sabemos de moda y menos de estilo.

Edy es un hombre muy divertido, tierno, sensible, decidido, un niño grande que no pierde su esencia, pues cuenta que cuando estaba chavillo su papá le decía que usará ropa de marca y a él le molestaba pues no era un sello y su mamá le decía que ponerse y si a él no le gustaba, no se lo ponía.

Esa decisión férrea que lo caracteriza lo llevo a bajar de peso, pues era un hombre que pesaba 180 kilos y empezó a tener problemas de salud (ésa es la verdadera razón por la que debe uno de bajar de peso, salud más que estética).

Hoy se estrena el penúltimo programa de la temporada 23 por Sony de 11 a 12 de la noche y ahí fui invitada para darme cuenta a qué se debe el éxito, no sólo por lo arriba mencionado, sino porque es un hombre tan seguro de sí mismo, que comparte toda su sapiencia con sus conductores invitados. No hay un libreto, no hay indicaciones de no contradigas al conductor, simplemente vamos a pasarla bien, divertirse y tener unas charlas enormes.

No se lo pierdan hoy, ni la repetición el martes, domingo y lunes en la tarde. El programa también sale en Telemundo los miércoles, con repeticiones los viernes, sábado y domingo y por E!, con estreno el jueves y repeticiones viernes, sábado y domingo en dos horarios diferentes. Terminando la temporada 23, de inmediato arranca una nueva, pues el éxito no espera, sigue para Edy Smol.

