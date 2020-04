PARA OREJA

Híjole, de verdad a nadie se le da gusto. Decidieron dar la semana de pascua para la producción del programa Hoy, para ello en la Semana Santa se hicieron grabaciones y, en esta que pasó, se repitió lo mejor de las transmisiones, sin embargo, en redes sociales los criticaron, que cómo repetían, que mejor lo quitaran.

Sólo fue una semana más de vacaciones, porque precisamente esta semana regresan en vivo y como siempre, con toda la seguridad que Televisa ha implementado para quienes siguen trabajando todos los días.

Edy Smol con Cuídate de la cámara sigue adelante con la temporada 24 y le ha hecho algunas modificaciones, pero Edy tiene un talento impresiónate. Está nutriendo su programa con grabaciones que hace desde su casa con reflexiones para ser mejores seres humanos y tener la autoestima por todo lo alto, haciendo cápsulas con los mejores momentos en estos 10 años al aire.

Además, ya tenía grabados los cambios de look que siempre ofrece a sus seguidores y consejos para agasajar a la mamá, ahora que está por ser el día más importante para muchos mexicanos. Edy no ha parado con su programa, sólo no se está grabando en foro por el momento. Él, como muchos, se encuentra en su casa, creando, innovando con geniales ideas y Cuídate de la Cámara, gracias al genio creador de Edy y su producción, ha aumentado su audiencia de forma impresionante en los 60 países en los que se trasmite.

Otra vez las noticias falsas de quienes quieren escandalizar. El sábado pasado fue el último programa de El Cielo y El Infierno, temporada que llegó a su fin, no se canceló porque desde un principio fue un programa con determinado número de emisiones al aire. Y se los digo porque tuve la suerte de participar en algunas transmisiones.

Su productor, Alfredo Zamudio ya está trabajando en la segunda temporada en la que habrá muchas sorpresas y cambios en el formato. Otros programas fueron suspendidos por las circunstancias que atravesamos a nivel mundial, pero no fueron corridos ni quitados del aire por falta de audiencia, simplemente las grabaciones se suspendieron en beneficio a la salud de los trabajadores. Decisiones tomadas por los ejecutivos para regresar con mayor fuerza.

Por eso también se suspendieron algunas grabaciones que estaban por iniciar, pero no han sido canceladas. Tuvieron que recurrir a la repetición de las series más exitosas, como la de Silvia Pinal, en lo que nuevamente se reinicia la vida a nivel mundial.

En lugar de inventar escándalos, deberían ocupar bien su tiempo y quienes puedan tratar de ayudar a quienes ahora más lo necesitan, como la Fundación Farath Coronel, que armó 100 despensas para llevarlas a los campesinos de Villa del Carbón, ya les contaré, porqué por supuesto iré a ayudar. @vero1gallardo