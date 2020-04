PARA OREJA

Ahora resulta que los ricos y famosos que ganan buen dinero con su trabajo deben ocultarse, vestir harapos y salir chamagosos, pues ya nadie puede salir en sus redes sociales con las vestimentas que acostumbran.

Y lo digo porque no es la primera vez, ya que Galilea Montijo se tomó una foto en su casa, cargando su perro, con vestimenta casual. El pie dice: “trabajando en casa” y bueno, así como barriendo o trapeando no está, sin embargo, trae unos tenis, que dicen los que saben, son muy costosos. Lo que me llama la atención son las críticas infundadas diciendo que sus tenis son un insulto a las familias pobres. ¿Qué?

Creo que no es el momento de hacer estas críticas, primero, por qué no se robó los tenis, los pagó con su dinero, con lo que gana y sí gana mucho es porque tiene un talento que los demás no poseen.

Sí señores, hay personas que, por patear, aventar o girar un balón ganan fortunas, pero no todas las personas tienen ese talento. Basta ya de criticar las pertenencias de los demás, pues lo único que demuestra es la enorme envidia de quien las hace.

Lo mismo sucedió con Mía Rubín, quien cumplió 15 años en plena cuarentena y eso no evitó que lo celebrara con su familia en su casa y a través de las redes sociales, no faltó quien hiciera alusión a su “costoso vestido”. Para empezar, ¿quién lo compró? Yo no, ni tú, ni aquel, sino sus padres y tampoco sabemos cuánto le costó, pero lo que haya sido tuvieron para hacerlo.

Lo que sí ven, y hacen famoso, es un programa que se llama Acapulco Shore, que está en su séptima temporada. Ahí los tienen viendo a unos “chavos” haciendo locuras con el pretexto de ser jóvenes. Gracias a Dios no toda la juventud es así.

Lo que nadie ha dicho, pues estamos más ocupados con esta pandemia, es que en estos tiempos en que las mujeres queremos revalorarnos, exigimos respeto a nuestros derechos económicos, intelectuales y físicos, este programa incita a la violencia contra la mujer, por parte de los hombres y peor aún de las mismas mujeres que ahí participan.

Los insultos más suaves son “perra o zorra”, los usan para calificar a las mujeres y ellas también lo utilizan para desprestigiarse. Sus palabras, actitudes y “disque” convivencia no sirven para nada, sólo para enseñar a los “chavos” (qué es la audiencia mayor) que tratar a una mujer como basura es divertido. Y a ellas que no importa que debas hacer, denigrarse, desvalorizar y sólo preocuparse de cómo vencer a tu rival que también es mujer.

Y lo único que vemos es que los seres humanos no tenemos ninguna congruencia y, al parecer ni la conocemos, entre nosotros como raza.

Twitter/@vero1gallardo