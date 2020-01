¿Para qué sirven los videojuegos?

Con la obligación de hablar de los horribles eventos acontecidos el pasado viernes 11 de enero en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, no me quiero enfocar en lo que ya se ha mencionado de diferentes formas en varios medios. Ya se repitió fuerte y claro que los videojuegos violentos no son los causantes del incremento de conductas violentas en niños y adolescentes. Lo único demostrado en los estudios de investigación al respecto es que pueden incrementar una desensibilización de las estructurales cerebrales correspondientes. Se anestesian el cíngulo anterior y la amígdala, sitios que disparan fuertemente su actividad cuando vemos un acto violento y que son responsables de la respuesta emocional y se incrementa el funcionamiento del cíngulo dorsal que inhibe el procesamiento racional de las emociones que despierta la exposición a la violencia. Pero, así mismo, estas investigaciones fueron claras en sus resultados: el factor importante para producir esta desensibilización es el número de horas que se exponen los niños y adolescentes a los videojuegos violentos, en términos generales, más de una hora de darle a los controles y botones hace la diferencia para tener la desensibilización.

Incluso, hay que comentar, que a partir del año pasado ya se definieron los criterios diagnósticos para que usemos los especialistas en salud mental para documentar un trastorno adictivo a los videojuegos, mismos que se van a comenzar a aplicar a la práctica clínica en el 2021. En resumen, para que la mamá “preocupona” de un adolescente pueda esgrimir la razón de que su vástago es portador de una adicción debe de presentar una pérdida de control sobre el inicio, frecuencia, intensidad, duración, terminación y contexto del videojuego. Sumado a priorizar jugar sobre otros intereses de la vida y de las actividades diarias. Finalmente, continuar con estas conductas a pesar de que se le expone a consecuencias negativas, en términos más comunes, aguantando los castigos procedentes. Por lo tanto, si se reúnen todas estas condiciones podrán acudir con el psicólogo o psiquiatra para evaluar y decidir el tratamiento que proceda para este tipo de adolescente.

Siendo así, y dicho esto, en esta columna me quiero centrar en para que sí sirven los videojuegos:

Los niños que juegan regularmente videojuegos presentan una mejoría en las capacidades de análisis, juicio y decisión, con mejores ejecuciones de funciones mentales, en comparación con sus pares que no están acostumbrados a jugar. Esto se explica ya que estas actividades digitales representan un entorno de tareas complejas que requieren habilidades cognitivas diferentes para lograr un juego exitoso. Está el caso específico de los “Exergames”. Aquellos que se derivaron de que se incluyó en las consolas el contar con una cámara que es capaz de detectar las diferentes posturas y movimientos de los jugadores. En todas las poblaciones demostró ser una respuesta alternativa a la combinación de estar horas jugando de forma sedentaria, contra combinar este tiempo con una buena dosis de activación física, muchas veces hasta vigorosa. Sobre todo, los beneficios han sido muy grandes en la rehabilitación física de los discapacitados y los adultos mayores. Ya contamos con aplicaciones de realidad virtual en el área de la salud. Desde estar montado en mi corredora y observar un entorno relajante de un bosque precioso con ardillas y el canto de los pájaros dentro de la comodidad de mi casa, hasta en aspectos específicos de la salud mental como el trastorno por estrés post traumático. En estos pacientes se cuenta ya con paradigmas que lo ayudan a revivir el evento traumático, situación que abre las estructuras cerebrales afectadas y que permiten una nueva era de tratamiento y curación en este grupo de personas afectadas. Algunos de ustedes seguramente conocieron la aplicación lumosity que era un juego para teléfonos inteligentes que prometía mejorar capacidades intelectuales como atención, concentración y memoria. Finalmente, no pudieron demostrar estos constructos ante la Food and Drug Administration (FDA) y tuvieron que devolver el dinero de los usuarios que pagaron la versión Premium. En este mismo sentido, actualmente contamos con la aplicación Peak de la afamada neuropsicóloga británica Bárbara Sahakian, que trabaja en los constructos que ya mencionamos, de forma ya demostrada, además de que me permite ir midiendo mis avances personales y graduarme en mi desempeño con el resto de los jugadores de la aplicación alrededor del mundo. Herramienta útil que recomendamos para su uso desde niños y adolescentes con déficit de atención, hasta adultos mayores con síndromes demenciales.

Con este cúmulo de evidencias quiero introducir estos elementos a la discusión desatada en medios y redes desde la semana pasada. Los videojuegos al contrario de ser el “diablo”, bien usados y con las medidas adecuadas, son altamente benéficos.