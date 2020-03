Para tener equidad en ciencia, al evaluar hay que considerar la maternidad: Grecia Fuentes

Aunque en la investigación científica mexicana no es tan clara la diferencia de ingresos económicos entre hombres y mujeres, sí es un hecho que una desventaja para las mujeres es ser evaluadas con los mismos parámetros que los hombres durante los primeros años de maternidad. Al menos en los primeros tres años de vida de los hijos e hijas, la evaluación de mujeres científicas debería hacerse con una aproximación especial, como ocurre en sociedades de gran equidad, como los países nórdicos.

Así lo expresó, en conversación con Crónica, la biotecnóloga y emprendedora mexicana Laura Grecia Fuentes Ponce, egresada de la UAM y UNAM, y fundadora de la empresa de base tecnológica ALNUBIO. Añadió que en la ciencia se da un fenómeno que es diferente al acoso sexual y es el “abuso de autoridad”, que ocurre cuando un profesor o líder de equipo de investigación aprovecha la admiración que genera entre sus alumnas para pedirles trabajo adicional o favores extraacadémicos. “Es algo común y que se ve todos los días”, indicó.

Madre de familia, Maestra en Ciencias y doctorante en Biotecnología, Grecia Fuentes, ha sido investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fundó la empresa de base tecnológica ALNUBIO, que fabrica dos tipos de harinas contra la desnutrición, basadas en biotecnología.

“Sí hay avances en equidad en México, pero falta corregir algunas diferencias que provocan que muchas científicas avancen con dificultades, como si tuvieran el puesto el freno de mano. Por ejemplo, entre los avances hay que reconocer que hay más oportunidades y espacios para trabajar, sobre todo desde que el tema de equidad de género tiene los reflectores encima. Pero, en cambio, hay muchas desventajas para las mujeres cuando estamos casadas y tenemos hijos porque, aunque los esposos contribuyen cada vez más en el cuidado de los hijos, todavía la mayor responsabilidad es de las mujeres. Además son muchos los casos de investigadoras que tienen que hacerse cargo de sus hijos solas, porque son divorciadas o madres solteras. Eso es algo que se tiene que considerar seriamente”, dice la fundadora del proyecto de base tecnológica llamada Granjas Moleculares o Molecular Farming, que en 2018 fue seleccionado para representar a la UAM y a México en la competencia internacional de empresas de base tecnológica Hult Prize.

“El tema de maternidad influye tanto en la carrera, que llegamos a ver investigadoras exitosas que no tuvieron hijos o que los descuidaron muchísimo, y hay también otro grupo de investigadoras que tienen bien cuidados a sus hijos, pero no alcanzaron a desarrollar todo su potencial en el mundo de la ciencia”, añadió la maestra Fuentes Ponce.

“Creo que aquí las autoridades podrían hacer una gran contribución si incluyeran una manera diferente de evaluar a las científicas que tienen niños menores de tres años, pues ése es un periodo crítico en la vida de los hijos e hijas. Nadie los toma en cuenta, pero en esa etapa casi no te puedes despegar de ellos, pasas muchos desvelos y mucho tiempo con doctores o dándoles cuidados especiales. En países nórdicos las científicas tienen dos años de licencia de trabajo cuando tienen un bebé y a los padres también se les dan descansos para ayudar en la crianza”.

“MACHETERAS” O DIRECTIVAS. Uno de los prejuicios culturales que más pesa en la ciencia mexicana, según Grecia Fuentes, es la idea de que las mujeres son muy trabajadoras, “macheteras” y dedicadas, pero no son capaces de dirigir equipos o tomar decisiones.

“Eso se ha reflejado mucho en la poca presencia de mujeres en cargos directivos. Muchos hombres tienen la idea de que a las mujeres nos cuesta trabajo decidir y ejecutar. Quizá se debe a que las mujeres decidimos cuando ya tenemos todos los datos claros y los hombres corren más riesgos cuando deciden”, dice la científica y emprendedora.

Al ser interrogada sobre uno de los temas más dolorosos y complejos de las relaciones entre hombres y mujeres, que es el creciente número de denuncias por acoso laboral y sexual, así como la violencia de género, Grecia Fuentes dice que hay un concepto del que prácticamente no se ha habla: el abuso de autoridad, que es distinto al tema de acoso.

“Yo, en mi carrera, casi no he sabido de casos de acoso sexual entre científicos, pero sí veo todos los días este fenómeno de abuso de autoridad que es cuando una estudiante desarrolla una especie de admiración y enamoramiento hacia su profesor, tutor o líder de proyecto de investigación. Esto genera un exceso de confianza y libertad de parte de esos tutores y llegan a cargarle la mano con trabajo a las estudiantes o a pedirles otro tipo de favores extraacadémicos. Yo viví eso siendo muy joven, era menor de edad, y no quise denunciar porque incluso sentía culpa y me preguntaba si yo había provocado esa situación. Pero con el paso de los años me he dado cuenta de que fue un abuso de autoridad de una persona que yo admiraba y que era 20 años mayor que yo. Eso es algo que hay que poner a la vista en la ciencia y distinguirlo del tema de acoso porque tiene que combatirse con otras herramientas ya que quienes lo cometen pueden alegar que ellos no buscan a las estudiantes, sino que ellas los buscan”, concluyó la científica mexicana.