“Para tener salud se necesita cantar”: Eugenia León

Los músicos mexicanos abren las puertas de su casa y su música sale al mundo a través de esa ventana mágica llamada Internet. “Te doy la bienvenida a mi casa”, dijo la icónica Eugenia León, quien fue la encargada de cerrar el Festival Contigo en la Distancia, que organizó la Secretaría de Cultura para contribuir en dar opciones a la sociedad mexicana para no salir de casa, durante esta cuarentena, y así controlar la pandemia del coronavirus.

La intérprete cantó a capela. Dio vida a tres canciones que forman parte de su más reciente disco A los cuatro vientos. El primer tema fue “Ánimas que no amanezca”, que escribió Antonio Aguilar, quien además lo hizo popular; también dio vida al tema que da nombre al álbum “A los cuatro vientos”, del compositor Tomás Méndez; así como también cantó “Te hubieras ido antes”, que se hizo famosa en la voz de Julión Álvarez.

“Hay que ponerse alegres, sobre todo cuando estamos encerraditos. No tengas pánico, no vean arañas en el techo. Si quieren llorar, lloren, pero si tienen ganas de reír mejor, si cantamos nos va a hacer menos pesada la cuarentena (…) Para tener salud se necesita cantar”, dijo Eugenia León, durante la transmisión, para después cantar “La esquina de mi barrio”, de Chava Flores, en la cual además hizo un llamado a la sociedad a comprar los productos básicos en locales de cada comunidad.

El concierto en línea comenzó a las 14 horas. Abrió el telón livestream la banda La China Sonidera, y luego siguieron Rosalía León, Chéjere, Joaquina Mertz, La Rumorosa, Vivir Quintana y Pambo. Algunos de los que trataron de ponerle sentido del humor fueron los integrantes de la Triciclo Circus Band, que desde días atrás han hecho conciertos en línea.

“No se agüiten, las crisis pasan, debemos tener una actitud positiva. Tú, hermano que estás en casa, haces bien. Tú que sales a trabajar, con todas sus precauciones, también haces bien”, dijo Pedro Rodríguez, uno de los miembros de la banda durante el enlace, en el que tocaron temas como “El mundo de Sofía”, “Excusez-moi”, “Ojos” y “Adiós, adiós”.

“Nos veremos en persona cuando pase todo este rollo. Queremos abrazarlos a todos ustedes en estos momentos de crisis, Triciclo Circus Band en su casa”, dijo Alejandro PReisser mientras cantaba el último tema para finalmente despedirse: “Hay muchas cosas por hacer y mucha cultura por ver, no se aburran”, dijo.

Los siguientes expositores fueron los miembros de Paté de Fua: “Vamos a estar en casa a salvo, cuídandonos todos juntos”, dijo Yayo González, vocalista de la banda, para luego comenzar con “Llévame en un beso”, que en su disco tienen a dueto con Lila Downs. También tocaron su popular tema “El fantasma enamorado” y “Mi corazón”, para también dar un mensaje de prevención.

“Si tienen adultos mayores en casa el riesgo es mayor, por un tiempo vamos a estar tomando distancia: estemos en casa. Sé que para algunos es muy difícil, pero es algo que tenemos que hacer, así que debemos aprovechar el tiempo… Cuidemos a nuestros abuelos y adultos mayores”, dijo el intérprete, sin más tiempo para despedirse pues la transmisión les dio un corte antes de su último tema.

En su turno Ely Guerra solo dio unas palabras de bienvenida a su estudio, para luego cantar unos temas de su proyecto experimental Sión, en el cual no utiliza otro instrumento más que su propia voz. Entre los temas que cantó estuvieron “Atrium”, “Grandes esperanzas” e “Into desert”.

También destacó la participación de Troker, la banda de música instrumental de jazz y rock, que transmitió con cada integrante desde su casa: “Ha sido un ejercicio muy complejo, pero aquí vamos”, dijo Samo González, al presentar su participación, que constó de tres temas, entre ellos los de “One thousand million eyes”, acompañados, en la voz, de la cantante Renee Mooi, y “Arsenic lips”.

“No podemos salir físicamente, pero a través del cine, la literatura y la música podemos viajar por nuestra imaginación. Que la música nos ayude a estar en paz y a tener mucha empatía”, dijo el músico como un mensaje solidario.

Finalmente, para cerrar la jornada online del festival, Eugenia León recitó un poema del libro La historia de Iza, de Grace Ramsay, que vale la pena poner íntegro:

Y la gente se quedaba en casa

Y leía libros y escuchaba

Y descansó e hizo ejercicios

E hizo arte y jugó

Y aprendió nuevas formas de ser

Y se detuvo

Y escuchó más profundamente

Alguien meditó

Alguien rezó

Alguien estaba bailando,

Alguien se encontró con su sombra

Y la gente comenzó a pensar diferente

Y la gente sanó.

Y hubo ausencia de personas que vivían

en una peligrosa ignorancia

Sin sentido, sin corazón,

Incluso la tierra comenzó a sanar

Y cuando el peligro terminó

Y las personas se encontraron

Lloraron por los muertos

Y tomaron nuevas decisiones…

Y soñaron con nuevas visiones

Y crearon nuevas formas de vida.

Y curaron completamente la tierra.

Justo cuando fueron sanados.

“Hoy es el tiempo en el que vamos a ir cambiando, porque si no es por las buenas va a ser por las malas. El estar encerrados no quiere decir que los pájaros no vuelan, no significa que estemos encarcelados, es una medida por nuestra salud y la de los demás. Nos seguiremos viendo, el camino siempre es circular, por ahí nos veremos”, concluyó Eugenia León para cerrar el evento virtual.