Paralelo 40 retoma el estilo de las Canciones de Ayer para conectar con el público

Tras ser parte de proyectos como La Quinta Estación o Circo Pop, y componer para diversos artistas, Ángel Reyero y Fernando Fú unen nuevamente su talento para conformar Paralelo 40, proyecto con el que actualmente promocionan Canciones de Ayer, EP lanzado el pasado noviembre, del que se desprende su más reciente sencillo “Todavía”.

“La visión no era nada premeditado, simplemente, por lo mismo que seguíamos haciendo canciones para otros artistas, llegó un momento en que pensamos interpretarlas nosotros y tocarlas en vivo”, explicó Reyero a Crónica.

Paralelo 40 hace referencia a la ubicación de Madrid en el globo terráqueo, ya que ambos son originarios de dicha ciudad. Los hermanados compositores llegan a México para promocionar “Fe de erratas” y “Todavía”, temas pertenecientes a su segundo EP.

“El estilo de este EP es distinto porque las canciones que habíamos lanzado anteriormente tenían una versión más acústica.

Sin embargo, pertenecen al mismo concepto musical, al ser temas compuestos desde antes, tanto los videos como las producciones para cada canción fueron realizadas hace tres años aproximadamente. Lo único que hemos hecho es dividirlas en EP’s de cuatro canciones para ir sacándolas poco a poco”, señaló Fernando.

“Es cierto que este material está hecho bajo una versión eléctrica, pero tenemos ocho canciones divididas en dos conciertos acústicos que iremos sacando. Así que el estilo a nivel de composición es más uniforme, no obstante intentamos variar un poquito el estilo de producción”, añadió Ángel.

En ese sentido, el objetivo es muy claro, ambos han pensado y planeado previamente el sonido que ha de caracterizar a Paralelo 40, bajo una cuidada producción pensada tanto para estudio como para su interpretación en vivo, de manera que todos los temas puedan alternar en formato acústico y eléctrico.

“Lo que se entrega actualmente en algunos conciertos ya no es música, porque no hay una banda de músicos tocando, son pistas prefabricadas, por ello debes darle apoyo creando todo un show que contrarreste esa carencia, como pasa en la música electrónica, con DJ’s que se suben al escenario sólo con una computadora, ellos se apoyan en luces y estructuras que sean atractivas, además de ser música más bailable, por lo que el público no necesita poner atención a lo que tiene de frente, es una forma distinta de entregar la música”, declaró Ángel.

“En general se suelen agregar elementos a un show para que cuando pagues una entrada, si musicalmente no está tan completo, valga la pena por disfrutar de esos elementos”, agregó Fernando.

Sin embargo, para ellos es más importante generar una conexión íntima con el público, de modo que tienen pensado hacer un showcase a finales de febrero o principios de marzo en la Ciudad de México, para tener un primer acercamiento con nuevas audiencias, aunque no tienen nada definido aún.