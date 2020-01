Parque Giordano Bruno, en la Juárez, a medio terminar; vecinos exigen que finalice su remodelación

A pesar de que desde junio del año pasado el parque Giordano Bruno en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc debería haber concluido con su remodelación, al día de hoy el lugar continúa descuidado, vandalizado y en algunas zonas hay cascajo y basura.

La obra, que dio inicio el 8 de marzo del 2019, como parte del programa de mejoramiento barrial y comunitario requirió una inversión de más de medio millón de pesos, monto con el cual se planeó realizar la recuperación y reforestación de las áreas verdes, la instalación de una cubierta sobre parte de la plaza principal y hasta la colocación de señalética para conocer a Giordano Bruno y la historia de la colonia.

Sin embargo el sitio continúa en mal estado, motivo por el cual la molestia y el descontento ha crecido entre los colonos, quienes exigen a la alcaldía concluya al 100 por ciento el proyecto.

Anya de León, vecina de la colonia Juárez, mencionó que a pesar de que la obra debió haber concluido hace 6 meses el lugar luce peor de lo que estaba.

“El parque Giordano Bruno otra vez en reparación, cuando se supone, según el cartel, estaría listo para junio de 2019 y estamos iniciando el año y está lleno de hoyos, cascajo y basura”, comentó. Crónica realizó un recorrido por el lugar y constató las malas condiciones en las que se encuentra, pues además de que como los vecinos señalan, existen bolsas de cascajo en varias partes, la situación más alarmante es la cantidad de hoyos que existen a lo largo de todo el corredor, pues no hay ningún tipo de señalización o letreros por lo que la gente se puede encontrar expuesta a accidentes.

Asimismo los trabajos continúan en la zona de juegos infantiles donde personal de la alcaldía continúa haciendo más hoyos de los cuales vecinos y peatones desconocen el porqué de su existencia.

Marcel Sanromà, quien vive frente al parque, mencionó que desde hace meses están haciendo obras en la plaza Giordano Bruno, las cuales han afectado el tramo de juegos infantiles que existe entre Bruselas y Liverpool, mismas que han cambiado en nada el estado del parque.

Resaltó que desde hace alrededor de un mes hicieron agujeros en el pavimento acolchado, el cual es para que los niños no se hagan daño si caen. “Allí colocaron una resbaladilla y dos columpios, sumados a la casa de juegos que ya hay. Pensaba que sólo faltaba cerrar los hoyos y que así se quedarían; de hecho ya vi a niños usando tanto la resbaladilla como los columpios. Pero no, un día amanecimos sin esos nuevos juegos pero con los agujeros. Nadie ha explicado qué ocurre, pero el caso es que han dejado así los agujeros allí, e incluso han perforado más, y no sabemos por qué lo han dejado así. Pero ya no hay niños jugando, porque tal y como está todo, ya nadie los quiere llevar, porque con los hoyos es peligroso”, explicó.

Y agregó: “Hay muy pocas zonas de juegos infantiles como la de las de la calle Bruselas, ya no en el barrio, donde es la única, sino en toda la ciudad. Es una lástima que, ya que al menos hay ésa, donde mucha gente lleva a sus niños a jugar, no la cuiden como es debido. Porque por ejemplo, también desde hace un año la luz en la calle ha sido muy intermitente, y cuando cae la noche se hace sombrío y peligroso y ya nadie puede estar allí, los niños ya se tienen que ir”.