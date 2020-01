Partido de Evo elige al autor del “milagro boliviano” como candidato a presidente

El exministro boliviano de Economía, Luis Arce, fue elegido este domingo como el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MÁS) para las elecciones del 3 de mayo por los más de 50 delegados que votaron en las jornadas lideradas por el expresidente Evo Morales en Buenos Aires.

El excanciller David Choquehuanca será su compañero de fórmula, anunció Morales en una conferencia de prensa desde su exilio argentino.

El exmandatario subrayó que la experiencia de Arce como responsable del “milagro boliviano” es la mejor garantía para mantener el ritmo de crecimiento del país del altiplano.

“COMPONENTE INDÍGENA”. “Pero también es importante el componente indígena. El compañero Choquehuanca es un hermano doctorado en temas indígenas, en temas de la madre tierra. Es una combinación entre el conocimiento científico, económico con el conocimiento originario, también científico”, explicó Morales, quien tras renunciar el 10 de noviembre a la Presidencia presionado por las Fuerzas Armadas, renunció desde el exilio a volver a postularse, tras emitir el gobierno interino boliviano una orden de captura por crímenes de lesa humanidad. Arce, quien huyó con Morales a México y luego a Argentina, ocupó el Ministerio de Hacienda en 2006, durante el primer mandato del líder cocalero, mientras que en 2009 fue designado a cargo de la cartera de Economía y Finanzas Públicas, hasta 2017.

“Vamos a ganar en primera vuelta”. El expresidente confió en el éxito de la fórmula votada por los representantes del MAS que llegaron de todos los departamentos de Bolivia a votar en Buenos Aires: “Vamos a recuperar la democracia, el 3 de mayo nuevamente vamos a ganar en la primera vuelta de las elecciones”.

Los representantes no siguieron la recomendación realizada por el Pacto de Unidad, que ­reúne a movimientos sociales, políticos, sindicales e indígenas, de nominar a Choquehuanca como candidato presidencial, acompañado por el joven líder cocalero Andrónico Rodríguez.

“No me abandonen”. “No me abandonen”, dijo Morales tras anunciar los candidatos ante el auditorio colmado por los delegados partidarios y miembros de la amplia comunidad boliviana en Argentina, que respondieron al grito de “Evo no está solo, carajo”.