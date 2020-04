Pasiones tormentosas: Nahui Olin y el Dr. Atl

Dentro de un año se cumplirán cien de que el artista y la poeta se encontraron. Él, dieciocho años mayor, artista reconocido y vulcanólogo. Ella, hija mimada de una familia a la que el porfiriato encumbró, atrapada en un matrimonio infeliz. Las piedras viejas de un convento virreinal fueron testigo de sus amores, y juntos, entre pleitos escandalosos y reconciliaciones tórridas, compartieron la vida por espacio de cinco años. En ese periodo, ella escribió docenas de cartas, en las que declaraba su amor al pintor.

En aquel México de los años 20, donde en el aire se percibían las intensas ganas de vivir de un país que intentaba reconstruirse y reinventarse después de años de guerra civil, incertidumbre y dolor, la pareja resultaba insólita, notoria, rodeada con el halo del escándalo. No podía ser de otra manera. Uno y otra se liberaban de las cadenas del pasado, e intentaron un modo de vivir que tenía a la libertad como motor y a la creación como objetivo.

ELLA: DE CARMEN A NAHUI. Carmen Mondragón, al nacer, es una hija mimada del destino: su padre es el general Manuel Mondragón, el cual, antes de que se gane su sitio en los libros de historia política como uno de los autores del cuartelazo que detona la Decena Trágica, en 1913, es un militar de cierto prestigio, que ha crecido en el régimen porfiriano.

Aunque abundan los rumores de que se ha enriquecido con la compra de armas que el gobierno mexicano hace en el extranjero, el general Mondragón es reconocido por sus habilidades como estudioso de la artillería, y perfecciona un fusil y un cañón, ambos de origen francés. Patenta un rifle semiautomático también. En suma, es un respetable caballero que tiene una bella familia. En 1893, nace la quinta hija, que es llamada Carmen, dueña de unos intensos ojos verdes que marcarán a más de un corazón.

Como hija de familia con recursos, la pequeña Carmen recibe una esmerada educación. Tiene una fuerte inclinación por la escritura. La familia reside en París por espacio de ocho años, y en el caro internado a donde colocan a la niña, aprende de danza, de pintura, de teatro y de literatura. En sus escritos tempranos deja plasmada la sensación de ser distinta, de estar destinada a una vida diferente a la que, parecería, se le ha asignado casi en el momento e nacer.

Despuntando el siglo XX, la familia Mondragón regresa a México. Carmen se ha convertido en una mujer cuya belleza deslumbra a muchos. ¿Ella? Se prenda de un cadete del Colegio Militar y decide que se casará con él. No importan las resistencias paternas, porque se esperaría que la joven se casara con algún personaje de posición más sólida. Pero no. Carmen, la de los verdes ojos, ama con locura al cadete Manuel Rodríguez Lozano y se lo pide a su padre como quien pide un sombrero nuevo y maravilloso.

El general cumple el capricho de la muchacha, e induce al cadete a aceptar este matrimonio que, de diversas maneras, es ventajoso para él. Se casan en agosto de 1913, cuando hace muy poco que se han apagado los fuegos de la Decena Trágica.

Durante mucho tiempo se contará la historia de que la pareja tuvo un hijo que murió en circunstancias oscuras en Europa. La leyenda negra se agiganta y montones de rumores y chismes insisten en la triste historia: algunos cercanos a ella, aseguran que el niño muere en un accidente. Otras lenguas toman partido por Manuel, e insinúan que ella tiene que ver en la muerte del bebé. La realidad es que el hijo de Carmen y Manuel nació en Tacubaya en 1914 y murió a las pocas horas de nacido de “asfixia congénita”, como afirma el acta de defunción.

Pero la pareja no tiene esperanzas de ser feliz. Parten para Europa, donde transcurren la mayor parte de los ocho años que dura este matrimonio. Rodríguez Lozano, que empieza a dejar aflorar sus inclinaciones artísticas. Se sabe que conocieron a Picasso y a Braque.

Él capitaliza su matrimonio: recibe tres ascensos en esos años. Ella es rebelde, exigente. Las emociones de él miran hacia otro lado, porque es homosexual. Fracturado el matrimonio, regresan a México en 1921, cuando los vendavales de la Revolución parecen haber amainado. Ese mismo año, el destino cambia, cuando, paseando, un día, la pareja conoce a un pintor ya acreditado.

ÉL: DE GERARDO MURILLO AL DR. ATL. Cuando Gerardo Murillo, pintor, conoce a la pareja Rodríguez Mondragón, es ya un personaje de la vida cultural de ese México que empieza a rehacerse. Jalisciense, es 18 años mayor que esa mujer de ojos verdes. Comenzó a estudiar pintura en su Guadalajara natal. Estudió en Aguascalientes y luego regresó a Jalisco a seguir su formación artística. Es alumno de la Academia de San Carlos, y en 1893, cuando es un joven de 22 años, el gobierno de Porfirio Díaz y las autoridades de Jalisco lo becan para estudiar en Europa.

El joven Murillo viajó por Inglaterra, por Francia, por Italia, por España. Estudió filosofía y derecho, pero su vocación pictórica es más poderosa. Es 1900 y está en Francia: gana, con un autorretrato, una medalla de plata en la exposición anual del Salón de París. Cuando se le termina el dinero de la beca, regresa a México, donde la Academia de San Carlos lo contrata para hacer trabajos de restauración y clasificación de las colecciones de la Academia.

Allí mismo, en San Carlos, monta su estudio: empieza a ser conocido como un “rebelde” que cuestiona los métodos de enseñanza y promueve el conocimiento de las artes populares. Todo eso es muy atrevido para la sobria academia porfiriana. En 1910 acaudilla una protesta estudiantil por una exposición de pintura española que forma parte de las fiestas del Centenario. La revuelta es acallada con 3 mil pesos que permiten montar una muestra colectiva de los jóvenes de San Carlos.

La revolución maderista lo lanzó a Europa, de nuevo, en 1911. Establecido en Francia, allá se desarrolló artísticamente. En Murillo palpitaba el ánimo del nuevo siglo y creía que los artistas podían ser promotores del progreso. Volvió a México en 1913, al enterarse del derrocamiento de Francisco I. Madero, y se unió a las fuerzas de Venustiano Carranza, para quien realizó algunas misiones. Pero nunca dejó la pintura, y en el otoño de 1914 era el directivo de la Academia de San Carlos. Siguió participando en política hasta la caída de Carranza, en 1920. Entonces dejó la política y se concentró en la pintura y el estudio de la vulcanología y de las artes populares.

Fue entonces cuando una mujer de ojos verdes se cruzó en su camino.

CINCO AÑOS TEMPESTUOSOS. Se dice que la pasión brotó en el instante en que Carmen Mondragón y Gerardo Murillo cruzaron miradas. El pintor invitó al matrimonio Rodríguez-Mondragón a conocer su estudio. Después, empezó una historia apasionada, con altas y bajas, con furiosos conflictos y apasionadas reconciliaciones.

Hay quien asegura que los cinco años que pasaron juntos fueron los más productivos de ambos. Se escribieron cartas intensísimas y abundantes poemas. Murillo retrató a esta fulgurante mujer que, rotos sus vínculos con su pasado de mujer casada y adinerada, se convirtió en todo un personaje de la vida cultural del México de los años 20. Un día, sin más, se apersonó en el convento de la Merced, donde vivía el pintor, y se quedó a vivir con él. El gesto resultó escandaloso aún para los modernos mexicanos de la época, y el asunto fue más notorio cuando corrió la voz de que aquella hermosa mujer gustaba de asolearse desnuda en la azotea del viejo edificio virreinal, donde, juraba Murillo, había un agresivo fantasma, el fantasma de un monje, al que una vez “vio” ahorcar a un hombre.

Ella cambió de mundo, de vida, hasta de nombre. Dejó de ser Carmen Mondragón para convertirse, por sugerencia de Gerardo Murillo, en Nahui Olin, a propósito con una sola “l”. Ella, entusiasmada, asumió su nuevo nombre en su sentido más profundo: “Mi nombre es como el de todas las cosas: sin principio ni fin, y sin embargo, sin aislarme de la totalidad por mi evolución distinta en ese conjunto infinito, las palabras más cercanas a nombrarme son NAHUI-OLlN. Nombre cosmogónico, la fuerza, el poder de movimientos que irradian luz, vida y fuerza”.

Atl pensaba en ella como una fuerza intensa, poderosa. Incluso, le escribió un poema:

“Fulgor vertiginoso

Radiación destructora de la muerte

Ansia luminosa de mayor esplendor

Desesperación de mayor vida

en cuyo centro

vibra la llamarada azul

de tu más vivo deseo.

Inquietud ardiente

Energía radiante

Flama suavemente coronada

de áureo resplandor

Fulguración en cuya lumbre la conciencia

se precipitó como planeta desorbitado

en el fuego de un sol …”.

Se quisieron mucho. Ella se volvió por mérito propio en una figura de la cultura de su época. Atl la retrató; Rivera la pintó y posó desnuda —otra historia de escándalo— para diversos fotógrafos, como Antonio Garduño y Edward Weston. Hizo trabajo poético. Pero una pasión tan intensa, con encontronazos graves y frecuentes no podía durar mucho.

Se separaron, pero como testimonio de aquel amor, quedaron cientos de cartas escritas por ella, que, años después, el Dr. Atl, convertido ya en un gran personaje del arte nacional, convirtió en parte de una curiosa crónica: “Gentes profanas en el convento”, donde cuenta su vida en el convento de la Merced, y por tanto, habla de la presencia de Nahui Olin en aquel lugar. Atl la llamó “Mercedes” en el libro, y habló de ella como una señorita que, con veliz en mano, se apersonó en la puerta del viejo edificio, anunciando que llegaba a vivir con él.

Las cartas se transformaron en un “hallazgo” hecho en una tumba del convento, firmados por una “Eugenia”, y a lo largo del libro delatan una pasión intensísima y unas enormes ganas de vivir ese mundo en reconstrucción:

“Sé que me amas, sé que me amas intensamente y que yo sola lleno tu vida, sé que tu fidelidad es absoluta porque sé que tu ardimiento no encontrará nunca nada en que derramarse más que en mí, y porque sé que mi belleza es superior a todas las bellezas que tú pudieras encontrar”.

Nahui Olin jamás volvió a ser Carmen Mondragón. Y aunque se volvió a enamorar otras veces, la fortuna no estuvo de su parte. Perdió a sus amores y terminó sus días en soledad, acompañada por sus gatos. Pero la pasión que la transformó ya había entrado a la colección de los grandes romances de México.