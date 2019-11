Patricia Reyes Spíndola acerca al talento mexicano a Broadway

La actriz Patricia Reyes Spíndola encabeza el M&M Estudio Dinamarca, encargado de generar nuevos talentos en el teatro y por segundo año consecutivo y en alianza con The Broadway Project acercó a los nuevos talentos mexicanos las experiencias de actores profesionales de Broadway.

Los actores Syndee Winters (Motown, Pippin, Hamilton, The Lion King), LaMar Baylor (The Lion King) y Cody Dry (Cabaret) fueron los encargados de compartir sus experiencias, “en esta ocasión hasta nuestros propios maestros tomaron, aprecio el hecho de que todos tengan la oportunidad de estar más de cerca de estas estrellas de Broadway”, dijo Reyes Spíndola, en entrevista con Crónica.

“Estoy casada totalmente con el arte de la actuación y lo que tiene que ver con su arte, quiero que los mexicanos estén preparados y puedan competir con actores de cualquier parte del mundo”, dijo.

Con más de dos décadas de trayectoria con el proyecto de su estudio, la actriz señaló que manejan desde el teatro infantil, comedias musicales y un poco más de lo que tiene que ver con nuevas técnicas de actuación y de poder representar las historias que hay en el mundo real.

“Aquí los productores arriesgan mucho, se hace todo lo posible por traer lo mismo que está en Nueva York e Inglaterra, mucha gente no puede disfrutar de estas propuestas musicales, por lo que se trabaja duramente para traer esos grandes musicales aquí”, señaló.