Pável Sosa

El trabajo del exfuncionario de la Secretaria de Movilidad no le llenó el ojo a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, por lo que fue removido de la Coordinación General del Órgano Regulador de Transporte. La decisión de quitarlo se debió a que no logró apresurar la obra del Cablebús, en Cuautepec, un encargo especial de la mandataria, puesto que es uno de sus proyectos insignia con el que buscará resolver el problema de movilidad que aqueja a la capital del país. En su lugar quedará Natalia Rivera, exdirectora de Seguridad Vial de la Semovi, quien tendrá la misión de cumplir con la tarea que no pudo realizar su excompañero y de resolver todos los pendientes que le dejó en el escritorio, que son muchos.