Pedro Caixinha

El portugués dejó la dirección técnica de Cruz Azul luego de cuatro torneos, en los que no consiguió el objetivo trazado: ser campeón del futbol mexicano, algo que no consigue el equipo cementero desde hace 22 años. El estratega deja al conjunto capitalino fuera de la zona de Liguilla (posición 11), con 10 puntos de 24 posibles. Su saldo fue de dos ganados, cuatro empates y dos perdidos. Sin duda el mal desempeño del equipo y el mal planteamiento que realizó el entrenador luso fue el pretexto para que la directiva azul terminara su relación y le diera las gracias; esto sin mencionar su mala relación con la prensa, con el director deportivo, Ricardo Peláez, y con algunos jugadores. Sin duda un fracaso del que no será fácil reponerse.