Perfilan elección de nueva ministra de la Corte este jueves; senadores cuestionan su autonomía

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal perfila para este jueves la elección ante el Pleno del Senado de la nueva ministra de la Corte que sustituirá a Eduardo Medina Mora para lo cual ya intensificó los cabildeos bilaterales con cada uno de los coordinadores de las bancadas en la Cámara Alta, sobre todo los de oposición, en un intento por obtener la mayoría calificada que requiere ese nombramiento, es decir, las dos terceras partes de los senadores presentes.

Monreal reconoció un escenario complicado luego de lo sucedido en la elección de la presidenta de la CNDH, pero confió en sacar el nombramiento en la segunda vuelta de esta elección.

Paralelo a ello, las aspirantes a ese cargo, Diana Alvarez Maury, Ana Laura Magaloni y Margarita Ríos Farjat, comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, como parte del proceso para determinar su idoneidad al cargo donde fueron cuestionadas sobre la autonomía y distancia que garantizan de los poderes fácticos entre ellos el económico y el político que incluye al Presidente , Andrés Manuel López Obrador en el caso de la titular del SAT, Ríos Farjat.

“No me siento poco autónoma por el hecho de estar al frente del SAT, la vida tiene muchas vicisitudes y no vamos por la vida como si hubiéramos dejado la autonomía en el camino (…) me sentiría discriminada porque si estoy en el Poder Ejecutivo no tengo independencia ni autonomía”, atajó Ríos Farjat ante la lluvia de cuestionamientos sobre su presunta cercanía o vinculación con el presidente López Obrador

“AFAN DE COOPTACION HAY EN TODOS”. La titular del SAT fue la más cuestionada en ese sentido y sobre el riesgo de ser cooptada por intereses políticos y económicos o el Ejecutivo luego de que fue el propio Presidente López Obrador quien la designó en la terna de mujeres que buscan convertirse en ministras de la Corte.

“Afán de cooptación hay en todos, hay afán de cooptación ideológico, económico, es decir no hay pureza…”, aseveró

Asimismo sostuvo que la Corte no debe ser oposición pero tampoco partidaria sino garante de la Constitución.

Reviró que la facultad del Ejecutivo a mandar las ternas para la Corte es un asunto de diseño institucional pero ello no implica que se dude de la autonomía de las aspirantes.

Reconoció que este diseño institucional no evita el riesgo de cooptación, pero siempre vendrán otro tipo de cooptaciones “muchas obvias y evidentes, otras más sutiles”. Sin embargo se comprometió a proteger la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque, dijo, esa autonomía “ha costado mucho”.

Admitió que hay coincidencias con el proyecto de país que está en el gobierno “pero hasta ahí”. Eso no significa que no hay autonomía.

En tanto, Diana Álvarez Maury, actual subsecretaria de Gobernación tomó distancia de Morena al asegurar que ella no tiene filiación partidista y recalcó que su relación con el presidente López Obrador solo es profesional.

“Vengo con total libertad a ocupar este puesto, no tengo relación personal ni afectiva con los miembros del Poder Ejecutivo. Mi relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido estrictamente profesional y en relación a los méritos que él conoce de mi. Yo no veo ningún problema en este sentido”, dijo.

Álvarez Maury afirmó que está a favor de la regularización de las drogas, pero no de su legalización.

“Sería tal vez una primera despenalización y revisar en qué casos -que ya la Corte estableció- y hacer un análisis”, indicó

Se pronunció por regular y no legalizar de momento la cannabis hasta analizar el impacto que tendría en niños y adolescentes una medida de ese tipo.

En su oportunidad la académica, Ana Laura Magaloni, se pronunció por abrir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a quienes no han tenido poder o influencia.

“La Corte debe abrirse a quienes no han tenido dinero, poder o influencia, esa es la verdadera agenda de derechos humanos”, aseguró.

La también activista garantizó autonomía del Ejecutivo y criticó el Sistema de justicia al considerar que muchas de las deficiencias que subsisten se deben a que las Fiscalías se han convertido en “el cuello de botella” para que la población acceda a la justicia.

“El cuello de botella se llama Fiscalía, muchas de ellas no es Fiscalía General, es Fiscalía local y si no arreglamos esa pieza del rompecabezas va a ser muy complicado. Queremos Fiscalías que dejen de estar secuestradas y que le sirvan a la gente y eso se construya con mucho esfuerzo y ojalá suceda”.

