Persiste estancamiento económico; 18 estados en cifras rojas: INEGI

La economía mexicana registró un crecimiento de 0.1 por ciento durante el tercer trimestre del año, con cifras ajustadas por estacionalidad, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Sin embargo, al comparar este desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) con relación al tercer trimestre del 2018, se observa una contracción de la economía de 0.4% anual, primer decrecimiento anualizado con cifras desestacionalizadas desde la crisis de 2009.

En el mismo rubro, INEGI señaló que durante el segundo trimestre del año, 18 de los 32 estados del país registraron una caída en su actividad económica, siendo Tabasco el de peor registro en caída con 10.3 por ciento, le siguieron Baja California Sur (-7.5 por ciento), Chiapas (-3.8), Zacatecas (-3.4), Hidalgo (-2.9), estado de México (-2.7), Campeche (-2.6), Oaxaca (-2.6), Michoacán (-1.6), Puebla (-1,6), Guanajuato (-1.4), Guerrero (-1.4), Ciudad de México (-1.3), Sinaloa (-1), Morelos (-0.9), San Luis Potosí (-0.9), Querétaro (-0.4) y Sonora (-0.4).

En contraste, los estados con mejor desempeño económico fueron Tlaxcala (4.1 por ciento), Chihuahua (2.8), Colima (2.7), Durango (1.6), Nuevo León (1.5), Aguascalientes (1,4), Baja California (1.1), Jalisco (uno) y Nayarit (1). Otras entidades con resultado positivo pero más discreto son Tamaulipas (0.9 por ciento), Coahuila (0.5), Quintana Roo (0.4), Yucatán (0.2) y Veracruz (0.1).

Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, consideró que el que la economía del país crezca o decrezca décimas, no modifica la vida de los mexicanos. Sin embargo, aseguró al término del Foro No Money II, organizado por el periódico El País, que “discutir si crecemos una décima de punto o disminuimos una décima, no tiene ningún sentido, la realidad es que la economía está parada, necesitamos estímulos importantes para que crezca”.