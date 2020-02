*Persisten los pronósticos de expertos a la baja *Listos 80 mmdp para soportar el gasto: Hacienda *Toyota lanza la cuarta generación de Highlander

Los pronósticos para la economía mexicana no son buenos. Por un lado, la Encuesta de Citibanamex, que dirige Manuel Romo, señaló que para este año el crecimiento del PIB será del 0.9%; el subgobernador de Banco de México, Javier Guzmán indicó que será difícil alcanzar la meta inflacionaria del 3 por ciento anual; Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia dijo que no habrá más aperturas para que la iniciativa privada invierta en el sector petrolero y como ribete, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio indicó que en caso de que no se alcancen los niveles recaudatorios, a pesar del apretón del SAT, que dirige Raquel Buenrostro, a grandes empresas se echará mano del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios por 80 mil millones de pesos, que heredó de la administración anterior.

En la Encuesta de CitiBanamex la estimación más baja fue la del banco Bank of America Merrill Lynch (BofA) y Evercore ISI México con 0.5 por ciento, seguido de Barclays y BNP Paribas con 0.6 por ciento. La más alta la encabezó BBVA, que mantuvo su pronóstico en 1.5 por ciento, luego Vector con 1.3 por ciento y BX+ con 1.2 por ciento. Al final el promedio disminuyó en 0.1 por ciento con respecto al mes pasado.

Javier Guzmán, subgobernador del Banco de México puso en duda alcanzar el 3% de inflación anual y más bien pronosticó un repunte. “Es factible que no se logre este año debido a que en los próximos meses su comportamiento se verá afectado por alza en los costos salariales y los precios agropecuarios”.

El subgobernador Guzmán aseguró que en el actual contexto, en el que la actividad económica se ha debilitado más de lo previsto, se observa un incremento de los salarios por encima de la productividad, lo que plantea posibles “retos” en su repercusión sobre la inflación y el empleo. “Persiste una situación de alta incertidumbre”.

Había esperanzas de un giro en la política petrolera y se abriera el sector a la inversión privada, pero por el momento “no hay cambios”, dijo Alfonso Romo, quien tiene la encomienda presidencial de encontrar oportunidad de inversión dentro del sector energético para la IP.

“Hay 110 contratos del sector privado que están empezando a producir, se están teniendo reuniones, pero por lo pronto, nos vamos a quedar como estamos. Dentro del Plan Energético, que está en la última etapa de definición y que se presentará en dos semanas, “no habrá proyectos que por el momento consideren mayor participación de inversión privada respecto de los balances actuales”.

Ante el pronóstico de un pobre crecimiento con mayor inflación, el subsecretario de Hacienda Yorio, dijo que el SAT ha anunciado cantidades importantes que están tratando de recaudar, “ya se hizo la primera, entonces estas ganancias de eficiencia (recaudatoria) van a actuar a favor, pero en caso necesario echaremos manos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios”.

LANZAMIENTO.- Toyota Sales de México, que dirige Tom Sullivan, hizo el lanzamiento de la cuarta generación de la SUV Highlander, que puso el acento en el seguridad, con la incorporación de cuatro sistemas, entre los que destaca aviso de colisión y/o perdida de carril.

