Personalidades piden que refugiados en embajada mexicana puedan dejar Bolivia

Varias personalidades y juristas latinoamericanos pidieron hoy a las autoridades bolivianas que permitan salir del país a los miembros del anterior gobierno refugiados en la embajada de México en La Paz tras renunciar al poder Evo Morales, hace nueve días.

La petición fue remitida por el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), entre cuyos miembros figura el exjuez español Baltasar Garzón, y a ella se sumaron el expresidente colombiano Ernesto Samper, la premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú o el excanciller brasileño Celso Amorim, entre otros.

En una carta enviada a la Cancillería de Bolivia piden que se reconozca la situación de asilados de los altos cargos del Gobierno de Evo Morales que se refugiaron en las últimas semanas en la legación diplomática mexicana y les entreguen “inmediatamente” los salvoconductos necesarios para que puedan dejar el país hacia México.

Entre los refugiados nombrados en la misiva están los exministros Héctor Enrique Arce (Justicia), Javier Zabaleta (Defensa) y César Navarro (Minería).

También piden que esos documentos de viaje vayan acompañados de las “medidas de seguridad adecuadas”, para que esas personas puedan dejar el país debido a las “difíciles circunstancias logísticas” que vive Bolivia. La carta recuerda que Bolivia es firmante de la Convención de Caracas de Asilo Diplomático de 1954, por lo que “debe respetar” el “derecho de México de otorgar asilo diplomático” en su embajada.

AMLO Y ÁÑEZ. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó abierta este lunes la posibilidad de que su Gobierno reconozca a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, de quien Evo Morales, asilado en México, afirma que encabeza un “gobierno de facto”.

“Es un proceso; se está valorando. Esto corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores valorarlo en su momento. Así lo están haciendo otros países, no han resuelto. No sé cuántos hayan reconocido o no hayan reconocido. Nosotros tenemos nuestros tiempos y en su momento se va a tomar una decisión”, explicó.