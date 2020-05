Pese a crisis sanitaria, sí hubo marchas para exigir la presentación de sus hijos

Ayer, miles de mujeres no salieron de manera masiva a las calles para exigir la presentación de sus hijas e hijos desaparecidos, como lo hacen cada año; para ellas la celebración del “Día de las madres” no es un día de fiesta sino de exigencia.

Pese al confinamiento que se vive en México por la pandemia del COVID-19, en algunas ciudades del país y en redes sociales no dejaron de celebrar la IX Marcha de la Dignidad Nacional, Madres buscando a sus hijas, hijos verdad y justicia.

Por ejemplo en la capital del país realizaron una marcha del Monumento a la Madre rumbo al Ángel de la Independencia, donde celebraron un mítin para mantener su denuncia por las más de 61 mil personas desaparecidas y los más de 37 mil cuerpos sin identificar; mientras que en ciudades como Guadalajara, Jalisco; Saltillo y Torreón, Coahuila también se registraron marchas.

Ante esta exigencia, la Organización de las Naciones Unidad (ONU) llamó a solidarizarse con las familias de las víctimas de desaparición y mediante un comunicado dio voz a una de las madres que busca a su hijo desde 2009.

“Adriana Moreno no marchará hoy (ayer) en la capital como lo ha hecho desde hace años, luego de que el 11 de mayo de 2009 su hijo mayor, Víctor Adrián Rodríguez Moreno, desapareciera en Francisco Madero, Coahuila. Tampoco la acompañará en las calles Alicia, quien busca a su madre desaparecida el 5 de enero de 1978 en la Ciudad de México durante la llamada “guerra sucia” – era homónima, se llama también Alicia de los Ríos Merino”, refirió la ONU.

La protesta de las mujeres también se extendió en redes sociales, por lo que la organización también pidió mostrar solidaridad con la manifestación virtual mediante los hastag #CorazonesEnMarcha; mientras que Adriana Moreno, madre de un desaparecido, mediante la ONU, declaró que este 10 de mayo no es un día de festejo.

“Hoy es otro 10 de mayo que no festejamos, no festejamos porque aún no tenemos a nuestros hijos, estamos incompletas, estamos mutiladas. Y por esta situación sanitaria de la contingencia no vamos a salir para cuidarnos, para seguir buscándolos. Y vamos a estar en redes, no vamos a salir pero desde casa, también invitando a la sociedad a que se una a la marcha virtual que vamos a hacer”, pidió Moreno.

Para Jesús Peña, representante adjunto en México de la oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos, la movilización de las mujeres, “es un llamado a las autoridades, pero también a toda la sociedad en conjunto a solidarizarse con las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y a ser todas y todos parte de la soluciones que se intentan implementar para superar estas violaciones”.

También mediante un comunicado el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México que se integra por más de 60 colectivos de familiares de personas desaparecidas, provenientes de 22 entidades federativas de México y tres países de Centroamérica hizo sus exigencias.

Pidieron que se garantice una efectiva búsqueda inmediata, por lo que exigen que la Fiscalía General de la República, mediante su unidad de investigación de Desaparición Forzada, y las Fiscalías Estatales, intensifiquen la revisión de expedientes así como fortalecer todas las bases de datos.

Además también solicitaron “que se realice un mapeo geográfico de fosas y hallazgos para establecer rutas de búsqueda inmediata y la confronta de perfiles genéticos con hallazgos estatales y nacionales, entre otras labores necesarias; y avanzar sustantivamente en la implementación de la Ley General de Desaparición en los estados.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Comisiones Estatales y Congresos locales, avancen en los diversos procesos de armonización legislativa nacional y local”.