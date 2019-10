Peter, Bjorn and John se reinventan con Endless dream

Peter, Bjorn and John es una de las bandas más emblemáticas de una época que vio nacer talento a raudales de las frías tierras nórdicas de Suecia. Un puñado de bandas como The Hives, Mando Diao y Kent, por decir algunos, se lanzaron al mundo y se convirtieron en estandartes de ese rock n’ roll del nuevo milenio.

El tiempo no pasa en vano. Varios de aquellos estrepitosos y enérgicos proyectos no lograron sobrevivir a los años. Peter, Bjorn and John, sin embargo, han logrado salir avantes y sustentarse con discos que siguen haciendo ruido en el mundo.

“¿El secreto para durar tanto tiempo haciendo música juntos? Supongo que es disfrutarlo, en cuanto uno deja de amar lo que hace supongo que el único camino que queda es ir hacia abajo. Estamos conscientes de que ya no somos unos niños, pero la relación que tenemos los tres sigue siendo como de hermanos disfrutando un hobbie que se convirtió en nuestra vida”, comentó Bjorn en entrevista con Crónica.

Veinte años se dicen fáciles, pero la banda salida de Estocolmo ha atravesado por muchísimas facetas. Quizá la más complicada, lidiar con el éxito repentino y posterior evolución para no estancarse en un simple One Hit Wonder. Esforzándose hasta el límite por moverse, por no quedarse estáticos y Endless dream, su nuevo disco, parece ser una muestra más de ello.

“Nuestro proceso de composición y la forma en que hacemos música ha cambiado sin duda. Al principio teníamos que hacerlo muy rápido, todo muy apresurado y se notaba en el resultado final, de pronto pudimos vivir sólo de crear y tocar música. Eso cambió sustancialmente cómo grabamos y componemos, con más pausa, dejando crecer las ideas. Pero para este nuevo disco buscamos regresar a la raíz y volver a algo más espontaneo, algo más eufórico”, agregó.

La banda sueca fue una de las primeras en valerse el internet para hacer ruido en todo el mundo. El triunfó de su tercer disco Writer’s block y el fenómeno global que implicó “Young Folks” a la postre fue en gran medida debido al alcance que las primeras redes sociales y plataformas de streaming tenían hace más de quince años.

“El cambió dentro de la industria musical nos benefició mucho a nosotros y a toda nuestra generación. Fuimos la primera oleada de artistas que utilizaban el internet como una herramienta de difusión para nuestra música. Vendimos muchísimos discos, pero fue un fenómeno momentáneo que no dio más de sí años después. Creo que todo este cambió del físico a lo digital es muy positivo, en especial para artistas independientes”, finalizó

Peter, Bjorn and John, lanzaron el pasado 18 de octubre “Rusty Nail”, primer sencillo de su próximo disco Endless dream.