Petróleo mexicano reporta baja histórica, cierra en -2.37 dólares por barril

Tras la caída del West Texas Intermediate (WTI), la mezcla mexicana de petróleo de exportación cerró en terreno negativo por primera vez en su historia, al ubicarse este lunes en -2.37 dólares por barril.

De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos (Pemex), esto representa una baja de 16.72 dólares respecto al viernes pasado, cuando finalizó en 14.35 dólares por tonel.

Según estadísticas del Banco de México (Banxico), el precio más bajo del petróleo mexicano fue hace casi 22 años, luego de que el 11 de diciembre de 1998 cotizó en 7.04 dólares por barril.

La directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, comentó que el Brent sigue por encima de 20 dólares por barril, lo que implica que el negativo del WTI no es reflejo del precio del petróleo, sino de un contrato no deseado que entrega en mayo, donde no hay capacidad de almacenamiento.

Y es que, detalló, el WTI cerró la sesión en menos 38.08 dólares por barril, siendo la primera vez en la historia que el precio de este hidrocarburo cierra en terreno negativo, lo que equivale a una contracción en su precio de 308 por ciento, la mayor en registro.

“Hay que recordar que las presiones a la baja para el precio del petróleo se han dado principalmente por el nerviosismo causado por el impacto económico del coronavirus en la economía real. Lo anterior ha llevado a un desequilibrio en el mercado petrolero, por la amplia destrucción de la demanda por petróleo”.

Sin embargo, expuso que los efectos observados en el precio del contrato de mayo del WTI fueron causados por un movimiento técnico que llevó a los operadores de petróleo a deshacerse desesperadamente del activo.

“Al cierre de hoy, el contrato con la fecha de entrega más próxima es el de mayo, cuya fecha de expiración es el 21 de abril. A este contrato se le conoce como contrato activo y su precio se toma como referencia para la cotización del WTI”.

En este sentido, señaló que los operadores que tienen dichos contratos se encontraban con el cierre de sus posiciones, pues de lo contrario tendrían que aceptar la entrega física del petróleo o cambiarse al siguiente contrato, el cual cotiza por encima del actual, por lo que tendrían que pagar para continuar con los contratos.

ijsm