Philip Anselmo and The Illegals, eco de la gloria de Pantera

Philip Hansen Anselmo and The Illegals ofrecerá un show este sábado 31 de agosto en el Circo Volador de la Ciudad de México, como parte de la gira Choosing Mental Illness Latin America, en la que incluye algunos icónicos temas de Pantera, como: “Walk” o “A New Level”; además de temas de Los Ilegales, como “Bedridden” y “Choosing Mental Illness”.

Tras lanzar el 26 de enero de 2018 su segundo álbum solista Choosing Mental Illness as a Virtue como Philip H. Anselmo & The Illegals, vio la posibilidad de hacer un recorrido por su carrera como parte de la promoción del disco, el cual en­globa un ritmo muy oscuro que a través de 10 canciones de metal deja su impronta.

Por ello, en el marco del Force Fest, se presentó el pasado octubre en Teotihuacán, Estado de México, donde fue bien recibido por los presentes.

El cantante señaló que su primer disco Walk Through Exits Only (2013) provocó que fuera “un agente libre y no pertenezco a ninguna banda”, pero al realizar un nuevo trabajo Anselmo considera que “en esta ocasión trabajé muy cerca con todos. Lanzamos juntos diferentes ideas, (hubo) mejor integridad en el proyecto (PHA &The Illegals) hizo que el espíritu cobrara más vida por el entusiasmo de los músicos”, declaró.

“Para mí The Illlegals es una banda de metal extremo que hacemos para divertirnos, hacemos black metal, death metal… metal extremo. Nunca fue la banda que debería haber tocado los temas de Pantera, pero precisamente por eso les doy mucho mérito”, destacó.

Es por eso que la gira Choosing Mental Illness Latin America, se ha convertido en la misión de Anselmo por revivir las glorias pasadas de Pantera, mostrando la evolución que ha tenido como músico.