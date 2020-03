Pide Alfaro a jaliscienses no salir de casa en cinco días

"Quédense en casa por cinco días a partir de hoy, y hasta el próximo miércoles", fue el mensaje en video que difundió la noche del viernes en su cuenta de Twitter el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a todos los jaliscienses tras conocerse un estudio de la Universidad de Guadalajara (UdeG), que califica a estos cinco días como los que más incremento de contagios de Coronavirus COVID-19 tendrá la entidad.

El gobernador, adoptando una posición responsable señaló: “Jalisco necesita que de aquí al miércoles no salgamos de nuestras casas, si no es para lo estrictamente necesario. No se trata de prohibiciones de gobierno.

Se trata del compromiso de todos con nuestra gente, con nuestro estado y con nuestro país. La postura gubernamental tiene su base en el anuncio hecho horas antes por el grupo de investigadores que integran la Sala de Situación en Salud para atender la pandemia por coronavirus (COVID-19), del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), quienes crearon un modelo predictivo de esta enfermedad con el que calcularon que, a partir de este viernes 20 al martes 24 de marzo, en México podrían aumentar los casos por coronavirus.

“Vamos a demostrar una vez más la solidaridad de los jaliscienses. No hay lugar para las divisiones, para la mezquindad, para el egoísmo. Este es el momento de la gente, de los ciudadanos, estoy seguro que no vamos a fallar”, dijo.

Asimismo, subrayó que “este no es un llamado para entrar en pánico, al contrario. Es un mensaje al pueblo de Jalisco para enfrentar la contingencia juntos, unidos, con absoluta seriedad y responsabilidad. Es un llamado sustentado en evidencia científica, no en ocurrencias o corazonadas. Es un llamado que busca evitar el escenario de la cuarentena obligatoria, de medidas radicales por no actuar a tiempo, como hoy sucede en el estado de California”, puntualizó.

Alfaro Ramírez recordó que Jalisco adoptó medidas anticipadas como la suspensión adelantada de clases, la suspensión preventiva de eventos masivos de carácter social, cultural y deportivo y reforzó los filtros sanitarios en aeropuertos, puertos y terminales de autobuses para salvaguardar principalmente la salud, la vida de miles de personas y la economía.