Pide Alfaro a población de Jalisco aislarse durante cinco días

El mandatario jalisciense explicó que los próximos cinco días son cruciales para controlar el crecimiento del contagio y llamó a no entrar en pánico, por tratarse de una medida preventiva.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que con base en el modelo científico que presentó públicamente la Universidad de Guadalajara (UdeG), los próximos cinco días son cruciales para controlar el crecimiento del contagio del coronavirus (COVID-19), por lo que llamó a los tapatíos a aislarse durante este periodo.

A través de un video, el mandatario jalisciense llamó a no entrar en pánico y explicó que la medida busca evitar un aumento drástico de casos positivos.

"Jalisco necesita que de aquí al miércoles no salgamos de nuestra casa si no es para lo estrictamente necesario. No se trata de prohibiciones de gobierno. Se trata del compromiso de todos con nuestra gente, con nuestro estado y con nuestro país", dijo Alfaro.

El gobernador hizo un recuento de todas las medidas preventivas y anticipadas que ha tomado su administración, como la suspensión adelantada de clases, la suspensión preventiva de eventos masivos de carácter social, cultural, y deportivo; los filtros sanitarios en aeropuertos, puertos y centrales camioneras; el cierre de bares, cantinas, y salones de fiesta; los apoyos a pequeños empresarios y gente auto empleada, y de economía informal, entre otras.

havh